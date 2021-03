La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, confirmaba hoy en una entrevista que hay ciertas medidas que se tomaron en su día contra el coronavirus que no son eficaces. O al menos no tanto como se creía. "Hay cinco medidas básicas. La primera es el lavado de manos –eso no le hace daño a nadie y nos ha evitado muchas enfermedades– y las otras están relacionadas con dónde y cómo se producen los contagios: contacto cercano, ambientes cerrados y muy concurridos; para contrarrestarlo hay que aplicar la distancia social –por lo menos, un metro–, uso de mascarilla en ambientes cerrados, evitar estornudar o hacerlo en el codo, y la ventilación, por supuesto; el resto no es necesario. No hemos visto mucha utilidad a la toma de temperatura, ni a la limpieza de los zapatos o las superficies. La higiene no está de más, pero los guantes son innecesarios, y me duele ver a la gente haciendo “jogging” con mascarilla, por sus pobres pulmones", asegura la experta.

María Neira ha querido también aclarar las dudas que ha generado la vacuna de AstraZeneca: "Estamos en la fase cuatro del desarrollo de la vacuna. Una vacuna pasa por tres fases de prueba y ensayos clínicos, cuando ya se ha aprobado su consumo y está en uso entramos en la fase cuatro, con sistemas de vigilancia que son hipersensibles a cualquier posible efecto secundario. En el caso de los trombos detectados en personas a las que se les había administrado la vacuna de AstraZeneca, la incidencia coincide con la que se da en la población normal. Ha habido muchos millones de personas vacunadas sin ningún problema. De todas formas, todo esto se recibe con mucha atención. Siempre hay que medir el riesgo y el beneficio, y el beneficio de la vacunación sobrepasa de largo el riesgo. En España no se ha detectado ningún caso y las autoridades han tomado su decisión y los ciudadanos pueden vacunarse. En cualquier campaña de vacunación ocurren estas cosas, pero de esta estamos pendientes minuto a minuto", afirmó.