Viajar entre comunidades durante el puente de San José y en Semana Santa se antoja muy complicado, a pesar de que a día de hoy en las regiones de Islas Baleares, Extremadura, Islas Canarias y Madrid no hay cierre perimetral. Según el comunicado emitido por La Moncloa el pasado 4 de marzo, la Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas las comunidades, ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordó que “no se celebrarán eventos masivos que impliquen aglomeración o concentración” y que “se debe evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios y se especifica que la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades”.

Este miércoles 10 de marzo se ratificarán las medidas en el Consejo Interterritorial pero, en tu opinión, ¿crees que la mejor decisión es impedir viajar entre comunidades aunque los datos de contagios han descendido en las últimas semanas?