Pendientes de la cuarta ola cuando ya ha empezado el mes de marzo y las restricciones se han flexibilizado, las declaraciones de la viróloga española Margarita del Val se examinan con lupa. La prestigiosa inmunóloga, que desarrolla su labor en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y que se atrevió a poner fecha a la llegada de la cuarta ola, se ha pronunciado ahora sobre la eficacia de una de las vacunas contra el coronavirus: la de Astrazeneca.

Se da la circunstancia de que de Val situó la cuarta ola de la Covid-19 para finales de marzo y concretó cuáles serían los factores que desatarían un aluvión de nuevos contagios y muertes. En primer lugar sería debido a la relajación de las medidas de movilidad. Ahora que se han abierto las ciudades de más de 50.000 personas los fines de semana en la Comunitat Valenciana y que las vacaciones de Semana Santa y Pascua están a la vuelta de la esquina, el desplazamiento del personal supondrá, en opinión de Margarita del Val, un problema: "si hemos hecho planes para Semana Santa, no los cambiaremos, nos reuniremos con gente, seguirá haciendo frío y habiendo actividad en interiores", un cóctel peligroso para la propagación del coronavirus en una potencial cuarta ola.

Bien es cierto que los presidentes de varias comunidades autónomas limítrofes, entre ellas la valenciana, han acordado un cierre perimetral para estos festivos. Aunque el hecho de que la comunidad de Madrid, que presenta una mayor incidencia acumulada en España, haya insinuado su idea de abrir fronteras y relajar restricciones en el próximo periodo vacacional preocupa a la Comunitat Valenciana, destino tradicional de muchas familias de la capital.

La vacuna de AstraZeneca, según Margarita del Val

La vacunación contra el coronavirus es una luz al final del túnel que desemboca en una "normalidad" relativa. Aunque por otro lado, puede generar una sensación de falsa seguridad que sería interesante controlar para no caer en la cuarta ola de coronavirus. No en vano, Margarita del Val alertaba sobre las personas que han recibido su dosis de inmunización puesto que estos presentan síntomas más leves pero no dejarían de ser contagiosos.

Además Margarita del Val ha lanzado un mensaje de cautela ante la efectividad de la vacuna de AstraZeneca en personas mayores. Ella considera que se debe esperar antes de decidir si se amplía la franja de edad para vacunar con las dosis de esta farmacéutica a mayores porque los últimos datos mostrados por el laboratorio "son malos".

En declaraciones al canal de televisión Betevé, la inmunóloga ha considerado que los datos que presentó AstraZeneca ayer martes en un seminario no hablan de la eficiencia en ensayos clínicos en mayores de 65 años y, por tanto, la compañía aún no lo avala.

Además, Margarita del Val ha dicho que los datos clínicos que mostró la farmacéutica "son malos", ya que solo ofrecen una protección del coronavirus del 40 % en personas mayores, "lo que está por debajo del umbral de lo que se considera aceptable".

Así pues, la científica española es partidaria de esperar "al rigor científico bien planificado y controlado", antes de aprobar la administración de esta vacuna en las personas mayores.