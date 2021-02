¿Quién es Andrea Mila?

Andrea Mila de la Roca, bloguera y escritora de 27 años, con base en Tenerife e Ibiza, nativa de Venezuela. Entre mis pasiones están la lectura, la filosofía y la psicología de autoayuda. Enfocada hacia la lectura y escritura desde niña por mi abuelo, médico y pediatra que poseía en su consulta una biblioteca personal, un espacio donde sumergí toda mi infancia.

En noviembre de 2020 abriste tu propio blog, INSIDE, ¿cómo definirías este proyecto?

El proyecto INSIDE consta de varios post semanales con el motivo no solamente de compartir experiencias personales, sino también con la intención de crear una plataforma en la cual se pueden crear debates sobre temas de actualidad en relación con la afección de las emociones y lo racional. Inside aporta a los lectores un espacio de desahogo y empatía. Un lugar cálido para refugiarse de manera anónima y expresar su perspectiva sobre los temas a tratar de índole filosófica y psicológica; donde lo importante es generar ese equilibrio de cuerpo, mente y corazón.

¿Por qué decidiste poner en marcha INSIDE?

INSIDE ha sido un proyecto llevado a cabo después de una dura batalla interna tras pasar por la pandemia, entre otras situaciones personales que me llevaron a dar ese gran salto al vacío y que a día de hoy ha servido de inspiración no solamente para mí, sino también para el resto del mundo.

¿Qué significa para ti?

Este espacio para mí significa un gran aporte a la sociedad. Un proyecto sin ánimo de lucro. Un hogar para muchos, donde fuera del estrés y los problemas cotidianos sienten el calor de la comprensión y sobre todo la positividad; donde los usuarios pueden interactuar entre ellos, ampliando así la familia de lectores y sobre todo extendiendo un gran mensaje de amor para la humanidad.

El amor es precisamente uno de los conceptos de los que más hablas en tu blog.

El amor es el motor que mueve el mundo. Todos los seres humanos somos perfectamente imperfectos, eso es lo que nos hace únicos, lo que nos diferencia entre nosotros. El amor propio y hacia los demás es tan imprescindible como dejar el mundo material a un lado (aunque sea por un momento) y centrarnos en lo que realmente importa. Vida solamente hay una y es para ser feliz, nada te va a llenar más que ser tú mismo. Necesitamos una luz de esperanza en nuestras vidas, un motivo por el cual, pese a todo, sigamos adelante, unidos, tenaces e inteligentes.

¿Por qué escribes?

INSIDE ha nacido en lo más profundo de mi ser. Escribir y publicar me hace sentir ligera, me hace sentir libre; ilustrando así a mis lectores con un contenido multimedia de carácter profesional, compartiendo así mis espacios de formación y lectura. Entre ellos lugares como Tenerife e Ibiza, islas que me han abierto una gran ventana de oportunidades, de las que me siento muy orgullosa y sobre todo agradecida. Preciosas islas con un gran encanto, entre ellas muy diferentes, pero que hacen que llene mi creatividad, mi materia gris de pura inspiración para mis proyectos, entre ellos, muchos de carácter periodístico y humanitario en países subdesarrollados.

Mientras tanto, bienvenidos a INSIDE .

Instagram: @citizenoftheworlda

Correo electrónico: andrewsmdlrc@gmail.com