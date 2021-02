Tomasa es una mujer que vive, junto a otra persona, en una casa de Madrid. Sus únicos ingresos son 500 euros correspondientes a la pensión y ahora tiene que hacer frente a un pago de 12.307,16 euros de dos facturas de agua.

Hace dos meses, el Canal de Isabel II le remitió una factura de nada más y nada menos que 9000 euros: "Creí que era una inocentada", relata en el programa 'Al Día'. "No como, no duermo... No puedo más", ha dicho en el mismo espacio.

Dos meses después, le llegó otra factura de más de 3.000 euros, por lo que la deuda total asciende a más de 12.000 euros. La mujer explica que su consumo habitual es de 30 o 35 euros.

Tomasa relata, entre sollozos, que llamó al Canal de Isabel II, pero nadie le da una solución. Tanto las tuberías como su contador están perfectos, según le han dicho varios operarios que han ido a revisar la instalación de agua. Tampoco hay ninguna fuga, por lo que el Canal le exige que realice el pago cuanto antes.

La mujer, que vive junto a otra persona y un perro en un chalet adosado, no se explica cómo es posible que le obliguen a pagar ese dinero, ya que ella no ha consumido esos litros, que equivalen a 6 millones de litros de agua en cuatro meses, una cantidad tremendamente elevada.