Un joven enganchado a las apuestas deportivas: “Pasaba noches apostando y sin dormir”

Un gol de Messi casi al final del partido supuso para Roberto el principio de una pesadilla que le llevó a tocar fondo y a plantearse incluso quitarse la vida. Aquel día era la primera vez que apostaba y el tanto del argentino le sirvió para multiplicar por tres los cinco euros invertidos, pero también para iniciar un peligroso viaje hacia el abismo de la ludopatía. Roberto es un ovetense que ahora tiene veinticinco años y que comenzó a apostar cuando aún no había cumplido los veinte. El nombre que ha elegido para contar su historia es ficticio, pero la persona que está detrás es sólo uno de los muchos jóvenes que piden ayuda en la sede ovetense del colectivo de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) para intentar salir de la adicción al juego. El joven no es capaz de calcular el dinero que se gastó en apuestas durante los cuatro años que estuvo enganchado, pero está seguro de que no baja de los diez mil euros. “Llegué a sentirme una escoria y a pensar en tirarme de un puente”, explica Roberto, que ahora lleva mucho tiempo sin jugar. “Lo llevo muy bien, pero siempre seré un enfermo. Ni siquiera puedo hacer una quiniela por si acaso sufro una recaída”, añade.

Al principio pensaba que lo tenía todo controlado y que las apuestas –en su caso a través de plataformas online– eran la gallina de los huevos de oro. “Empecé apostando a partidos de fútbol porque supuestamente tenía conocimientos. Me acuerdo que metía poco, no más de veinte euros a la semana, y que los tres primeros meses tuve unos 300 euros de ganancias. De aquella estaba cobrando el paro y además tenía ese plus. Todo iba como la seda”, señala. Pero enseguida se dio de bruces con la realidad. “Empecé a perder y la cosa se me fue de las manos. Lo que hacía era apuestas de más dinero para tratar de recuperar, pero las cosas iban empeorando”, dice Roberto. Empeoraron tanto que en sólo unos meses ya no había marcha atrás. “Apostaba a cualquier cosa que hubiese sin tener ni idea. Igual me daba bádminton que fútbol americano o hockey sobre hielo, la cosa era que lo necesitaba. Cuando volví a empezar a trabajar llegué a ir sin dormir unas cuantas veces sólo por apostar a la NBA o a cualquier cosa que hubiese por las noches”, afirma.

El juego tampoco tardó en afectar a su vida social. “Mis amigos apostaban, pero no se les fue de las manos. Yo quería hacer vida normal, pero no podía porque siempre estaba pendiente de los resultados. Tú en ese momento no te das cuenta, pero afecta mucho. No tienes la cabeza donde tiene que estar y todo el que está a tu lado lo nota”, dice Roberto. Algo similar le pasaba con su novia. “En el trabajo no apostaba, pero el resto del día estaba colgado del móvil. A veces llamaba a mi novia con cualquier excusa para posponer nuestra cita porque estaba viendo un partido en el que me jugaba mucho, cuando estaba con ella me iba al servicio cada poco para poder apostar... Todo eran actitudes extrañas y ahora me doy cuenta de todo lo que tuvo que pasar”, explica.

En casa también tenía engañados a sus padres. “Siempre había sido una persona ahorradora y responsable, por eso no se metían en mis cuentas. Un ludópata se gasta todo lo que tiene, un día veinte euros y otro quinientos. No fue mi caso, pero se llega a robar a la familia e incluso a vender droga para sacar dinero. Yo lo que hacía era pedir microcréditos cuando me quedaba sin dinero”. Lo hizo “en seis o siete ocasiones”, pero el saldo no le duraba mucho. “Empezaron a llegar cartas al buzón de casa con impagos, pero yo estaba atento a la llegada del cartero y los cogía”, señala. En ese momento ya estaba muy tocado en todos los aspectos. “Me sentía una mierda, pero me avergonzaba contar lo que me estaba pasando. Una vez dejé que cogieran una de esas cartas para que me pillasen y ponerle freno a todo, pero cuando lo hicieron me eché atrás y acabé diciéndoles que no iba a pasar más. Pobres, como en aquel momento no eran conocedores de lo que supone esta enfermedad me dieron una segunda oportunidad”.

Y claro, no sirvió para nada. “Hubo un día que me di cuenta de que había tocado fondo. Empecé a jugar a las ocho de la mañana y a la hora de comer tenía unas ganancias de 3.000 euros en el saldo de mi cuenta online. Seguí jugando y a eso de las nueve de la noche me vi ingresando otros doscientos euros porque lo había perdido todo”, afirma.

Roberto quería salir de ese infierno, pero no era capaz. Tuvo que ser su novia, que hoy sigue a su lado, la que tomó la decisión que le salvó. “Ella me conoció jugando y no tardó en darse cuenta de que tenía un problema, pero claro, yo la engañaba como hacía con todo el mundo y le decía que no iba a apostar más. Un día estábamos tomando algo y yo tenía el móvil en la mesa cuando me llegó una notificación de un ingreso en una casa de apuestas online. Ella lo vio, cogió el móvil y llamó a la asociación (por LARPA). Me salvó la vida”, relata el joven, que recomienda a todos aquellos que estén viviendo una situación similar que pidan ayuda. “Yo me liberé. Conseguí quitarme una mochila que pesa mucho y que puede llegar a doblegarte”, subraya.

El número de ludópatas de entre dieciocho y veinticinco años se ha triplicado en los últimos dos años en Oviedo y las cifras se han disparado. No en vano, los responsables del colectivo de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) aseguran que solo en lo que va de 2021 ya tienen el doble de casos nuevos que a lo largo de todo el año pasado. Más o menos un caso cada dos días. También se ha constatado un aumento de chicas jóvenes enganchadas al juego. “Te vuelves un mentiroso compulsivo que se pasa el día pensando en las apuestas. Al final te da igual ganar que perder, eso es una disculpa. La enfermedad te hace querer jugar sea como sea, a cualquier hora y sin pensar en las consecuencias”, afirma Roberto. “Se puede salir de este mundo horrible con la ayuda de expertos como los que hay en LARPA. Sólo hay que ser valiente, contar las cosas y dejar que te ayuden”, subraya.