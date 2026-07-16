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Brote de diarrea explosiva: así es la enfermedad que ha causado ya más de 7.000 casos en Estados Unidos

La enfermedad, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, no suele ser grave y se trata con antibióticos, aunque los síntomas pueden durar semanas

Archivo - Bandera de Estados Unidos

Archivo - Bandera de Estados Unidos / Fabian Sommer/dpa - Archivo

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Rafa Sardiña

Estados Unidos afronta uno de los mayores brotes de ciclosporiasis de la última década. Se trata de una infección intestinal causada por un parásito que puede provocar episodios de diarrea explosiva y prolongada.

Desde el pasado 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han contabilizado 1.645 casos confirmados y más de 5.100 sospechosos en al menos 34 estados. Una cifra que ya supera ampliamente los 249 casos registrados en 2025 y que se acerca al récord alcanzado en 2019, cuando se notificaron alrededor de 4.700 infecciones.

El brote ha generado numerosas dudas sobre esta enfermedad: qué es, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y qué tratamiento existe. Estas son las claves para entender la ciclosporiasis.

Ciclosporiasis, el parásito que está detrás del brote de diarrea explosiva en Estados Unidos

Ciclosporiasis, el parásito que está detrás del brote de diarrea explosiva en Estados Unidos / Wikipedia

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por un parásito microscópico llamado Cyclospora cayetanensis. Las personas pueden contraerla al consumir alimentos o agua contaminados con este microorganismo.

Aunque puede causar síntomas muy molestos, en la mayoría de los casos no se trata de una enfermedad grave. Sin embargo, sus efectos pueden prolongarse durante semanas, especialmente si no se diagnostica y trata correctamente.

¿Cuáles son sus síntomas?

El síntoma más habitual es la diarrea acuosa, que puede aparecer de forma intensa y repetida. También pueden presentarse dolor abdominal, pérdida de apetito, gases, náuseas, vómitos, cansancio y pérdida de peso.

En algunos casos, la infección puede no provocar síntomas. Según los CDC, cuando no se trata, la diarrea puede mantenerse desde varios días hasta más de un mes y es frecuente que los síntomas desaparezcan y vuelvan a aparecer en forma de recaídas.

¿Se transmite entre personas?

La transmisión directa entre personas es poco frecuente. El parásito necesita permanecer entre una y dos semanas en el medio ambiente, fuera del cuerpo humano, después de ser eliminado a través de las heces para alcanzar la fase en la que puede causar una infección.

Por este motivo, el contagio suele estar relacionado con el consumo de alimentos o agua contaminados, más que con el contacto directo con una persona infectada.

¿Cuánto dura la enfermedad?

La duración depende de cada persona y de su estado de salud. Sin tratamiento, los síntomas pueden mantenerse durante varias semanas e incluso reaparecer después de una mejoría inicial.

Las personas con defensas bajas o con mayor vulnerabilidad deben consultar con un profesional sanitario si presentan síntomas persistentes o intensos.

¿Cómo se trata?

El tratamiento habitual de la ciclosporiasis se basa en antibióticos específicos que actúan contra el parásito. Además, es importante mantener una correcta hidratación, especialmente cuando la diarrea es abundante, para evitar la pérdida de líquidos.

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Ante una diarrea prolongada, intensa o acompañada de otros síntomas, los especialistas consultados por este periódico recomiendan acudir a un médico para confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento adecuado.

Fuente: La Nueva España

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