El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer

Un nuevo estudio, "Neuroanatomy of the clitoris", publicado recientemente en BioRxiv, ha logrado por primera vez mapear con precisión la red completa de nervios del clítoris. Se trata de un avance clave no solo para la salud sexual femenina, sino también para mejorar intervenciones médicas como la cirugía pélvica.

El hallazgo llega casi tres décadas después del equivalente masculino, realizado en 1998, y vuelve a evidenciar una realidad persistente: el profundo desconocimiento que aún rodea la anatomía y el placer femenino, pese a que el clítoris concentra más de 10.000 terminaciones nerviosas. Y como explica a este periódico Anna Sánchez, sexóloga de Platanomelón , ya "s abíamos que el clítoris era un órgano complejo y altamente inervado, pero este tipo de estudios permiten cartografiar con más detalle cómo se organiza esa red nerviosa, cómo se distribuye y qué implicaciones tiene. Es un salto cualitativo porque pasa de la intuición o la estimación a la evidencia anatómica fina".

No se trata solo de placer, recalca la especialista, ya que "este avance tiene implicaciones directas en la salud: cirugías, partos e intervenciones ginecológicas pueden beneficiarse de un conocimiento mucho más preciso de la anatomía del clítoris. Saber exactamente dónde están y cómo se distribuyen sus nervios permite reducir daños, evitar secuelas y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de muchas mujeres". Durante décadas, el clítoris ha quedado fuera del foco incluso en contextos médicos. Mapearlo supone, en cierto modo, "un gesto de reconocimiento: entender que su función importa, también desde el punto de vista clínico".

Mapear por primera vez el clítoris en 3D El estudio publicado en la revista científica aborda una de las grandes lagunas de la anatomía humana: falta de conocimiento detallado sobre el clítoris, un órgano de difícil estudio por su localización interna y las limitaciones de las técnicas tradicionales. Utilizando una técnica de imagen de alta resolución, los investigadores lograron mapear por primera vez en 3D y a escala microscópica la red completa de nervios del clítoris. El hallazgo principal es que el nervio dorsal del clítoris -su principal vía sensorial- no se reduce al acercarse al glande, como se creía, sino que forma una compleja estructura ramificada, similar a un árbol, que se extiende hasta la superficie. Además, identificaron que este nervio también inerva zonas cercanas como el capuchón del clítoris y el monte de Venus.

El estudio puede ayudar a mejorar la atención ginecológica / FDV

Consecuencias en la salud de las mujeres

La sexóloga recalca que "cuando no hay información, aparecen la inseguridad, la duda y, en muchos casos, la normalización de no sentir placer como si fuera algo inevitable. Incluso llegando a sentirnos raras si nos gusta o sentimos algo que está fuera de lo que representa la cultura popular".

Y la falta de investigación se debe a "tabú social y falta de interés científico". Anna Sánchez señala que "no es casual que estemos empezando a ver más estudios ahora: responde a cambios sociales, a la presión de ciertos movimientos y a una mayor conciencia sobre la desigualdad también en el ámbito de la salud".

Sin embargo, lo que sí tiene claro es que "el placer femenino ha dejado de ser un tema marginal para ocupar un espacio más visible. Aun así, estamos en un proceso. Conviven discursos más abiertos con resistencias y estigmas que todavía siguen muy presentes".

Mitos sobre el cuerpo femenino

El desconocimiento "también dificulta la autoexploración y la comunicación: si no sabes cómo funciona tu cuerpo, es más complicado explorarlo y por ende expresar qué necesitas o qué te gusta". Pero, como matiza la especialista, el desconocimiento también dificulta la autoexploración y la comunicación: si no sabes cómo funciona tu cuerpo, es más complicado explorarlo y por ende expresar qué necesitas o qué te gusta. De ahí, que la sociedad siga arrastrando mitos que deberían estar desterrados desde hace años.

"Desde la diferenciación del orgasmo vaginal o clitoriano a la idea de que es “más válido” uno (vaginal) que otro (clitoriano) hasta la creencia de que el placer femenino es más complejo o inaccesible por naturaleza. Muchos de estos mitos tienen que ver precisamente con la falta de conocimiento anatómico y con una mirada centrada en la penetración como eje de la sexualidad", subraya.