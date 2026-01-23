Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REUMATOLOGÍA

La hiperlaxitud articular: la enfermedad silenciosa que empieza en la infancia y puede causar dolor de por vida

El síndrome de hiperlaxitud articular, que afecta al 5-10% de las personas hiperlaxas, se manifiesta con dolor en músculos y articulaciones

IDEAS ARTRITIS. ANCIANOS , ENFERMEDADES , ARTRITIS ARTROSIS , DOLOR , DETALLE MANOS , BASTON , CACHABA _ PUBLICADA TELETODO 08/06/2012 P 3PUBLICADA TELETODO 09/07/2011 P 3 _ DETALLE , PLANO

Rafa Sardiña

Madrid

La hiperlaxitud es la condición en la que las articulaciones tienen un rango de movilidad mayor de lo normal, debido a una mayor elasticidad en ligamentos, tendones y músculos. Su prevalencia es mayor en mujeres, iniciándose habitualmente en la infancia y disminuyendo su frecuencia al aumentar la edad. “Cuando la hiperlaxitud se acompaña de dolor en el aparato locomotor se define como ‘síndrome de hiperlaxitud articular’, lo cual ocurre sólo en el 5-10% de las personas hiperlaxas”, según explica la doctora Leticia del Olmo, reumatóloga del Hospital Universitario de Toledo.

Con el fin de hacer visible esta enfermedad entre la población, desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) se ha elaborado un vídeo sobre esta patología, en el marco de la campaña de concienciación ‘Ponle nombre al reuma’.

La especialista señala que “sus causas son desconocidas, aunque se han encontrado anomalías de origen genético en las fibras de colágeno y otras proteínas que forman el tejido conectivo”. Respecto a la sintomatología, añade la doctora Del Olmo, “los signos más frecuentes que produce la hiperlaxitud articular son el dolor en músculos y articulaciones, sobre todo en los miembros inferiores, y lesiones. Otras enfermedades como tendinitis o esguinces de repetición, torceduras de tobillo, luxaciones frecuentes, dolor cervical, lumbar o escoliosis pueden darse con mayor frecuencia; así como un aumento de la elasticidad de la piel”.

El tratamiento se basa fundamentalmente en combatir y mejorar los síntomas a través de férulas, infiltraciones o fisioterapia. En ocasiones, se puede recurrir al uso de fármacos analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, durante cortos periodos de tiempo.

Por último, la Dra. Del Olmo insiste en que “para las personas con hiperlaxitud articular es fundamental la realización regular de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento muscular para que los músculos sujeten de forma adecuada a las articulaciones”.

Hay más de 200 enfermedades reumáticas

Desde la Fundación Española de Reumatología existe un compromiso con la visibilidad y el aumento del conocimiento de las más de 200 enfermedades reumáticas, por eso, se puso en marcha la campaña “Ponle nombre al reuma”, que subraya la importancia de dar visibilidad a patologías como la hiperlaxitud articular, que con frecuencia pasan desapercibidas o se confunden con molestias musculoesqueléticas comunes.

