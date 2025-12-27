Daem, así es el nuevo dispositivo antiatragantamiento que puede evitar más de 3.500 muertes al año

Badajoz cuenta en todas sus farmacias un nuevo recurso para combatir una de las emergencias más frecuentes y mortales en España: el atragantamiento. Se trata de Daem, un dispositivo anti-asfixia de presión negativa, "pequeño, manual, sencillo de manejar y que no produce ningún mal, pero que puede ayudar muchísimo", tal y como destaca Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Con el lanzamiento oficial, el dispositivo se suma a la estrategia de salud pública que ya logró extender desfibriladores por las boticas pacenses el último año.

Daem (Dispositivo Antiatragantamiento de Emergencia) —que llega en un maletín amarillo con compartimento transparente para verificar su estado de un vistazo— incluye mascarillas universales de adulto y pediátrica, instrucciones claras de uso y el propio sistema de succión. Su funcionamiento se basa en generar presión negativa para extraer o movilizar el alimento u objeto que cause un colapso total de las vías respiratorias, sin necesidad de corriente eléctrica y sin producir efectos invasivos. "Tiene un efecto inmediato y no tiene que estar conectado a ningún sitio. Se puede tener en cualquier lugar: en el coche, en un restaurante, en una residencia de mayores… y puede salvar muchas vidas", apunta Venegas.

3.500 muertos al año por atragantamiento en España

El presidente colegial subraya la gravedad del problema: "Prácticamente a diario se producen muertes por atragantamientos en el país; al comer un pistacho, un trozo de carne o cualquier elemento". Además, recuerda que tanto niños como mayores son especialmente vulnerables, ya que "la deglución en los pequeños y en los mayores puede fallar con mayor facilidad". Para Venegas, la llegada de Daem cuenta también con un componente emocional: "Nos hemos sensibilizado más con esta causa tras el fallecimiento de una compañera farmacéutica el año pasado por atragantamiento en su casa".

Kiara Grau, responsable del dispositivo en España, insiste en la magnitud del problema: "Al año mueren 3.500 personas en España atragantadas; es la tercera causa de muerte en el país". Recuerda que, ante un caso de asfixia, primero debe alertarse al 112 y después aplicar la maniobra de Heimlich y los cinco golpes interescapulares. Sin embargo, aclara que "hay veces que estas maniobras son efectivas, pero en otras no", especialmente cuando la víctima es de gran envergadura, tiene movilidad reducida, está encamada o utiliza silla de ruedas. "El uso del dispositivo llega tras esos dos pasos anteriores", afirma.

Un dispositivo sencillo y universal

Para Grau, dar a conocer este recurso se convirtió en una misión personal: "Cuando llegó a mis manos supe que tenía que ser conocido en Badajoz y en el país. Es necesario que esté en todas las casas porque puede salvar muchas vidas". Su principal objetivo inmediato es la protección infantil: "Lucho para que esté en todas las guarderías, porque el año pasado una niña murió con dos años en una de Madrid".

La responsable aclara que se trata de un sistema seguro: "El dispositivo es una válvula negativa, no es nada invasiva, nunca va a perjudicar el atragantamiento. Siempre succiona, nunca entra aire a la persona". Además, puede usarse de forma autónoma: "Se puede autohacer con solo tirar hacia afuera".

Las mascarillas universales incluidas, compatibles incluso con equipos ambú de emergencias, pueden reponerse fácilmente en cualquier farmacia. Y no es casual que el canal farmacéutico sea su vía de llegada a la población: "Se pone a la venta en las farmacias porque saben de los pacientes, pueden resolver dudas y son un punto de encuentro para muchos. Están pendientes de las personas que vienen solas o son vulnerables", subraya Grau.

"Casi 1.000 ventas desde marzo"

El producto, fabricado en China, cuenta con todos los análisis y certificaciones exigidos. "No ha sido elaborado con componentes tóxicos, es 100% reciclable y contamos con la exclusiva de comercialización en la península ibérica", garantiza Grau. Daem posee además el código nacional de farmacia, lo que confirma que ha superado todos los controles para su distribución sanitaria.

La acogida inicial en Badajoz ha sido notable: "Ya se han vendido casi 1.000 dispositivos en la ciudad desde marzo", explica Grau. La Policía Local dispone ya de 20 unidades en sus patrullas, y la Academia de Seguridad Pública de Extremadura incorporará otras 30 en los próximos días. Hasta ahora estaba disponible en tres farmacias, pero desde hoy se distribuirá de forma generalizada en todas las de la ciudad y continúa expandiéndose por Andalucía y Castilla y León.

El precio recomendado es de 49,90 euros por pack. "Puede ser un regalo magnífico y el más seguro para esta Navidad", concluye Grau.