Más estrés en las gallinas y menos huevos, las consecuencias del confinamiento por la gripe aviar

Desde este lunes, las alrededor de 2.500 gallinas de la granja de huevos camperos La Higuera tienen que estar encerradas día y noche. Esta explotación se sitúa en el término municipal de La Zarza (Badajoz), una de las casi cien localidades extremeñas (1.199 en toda España) en las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de estas aves para tratar de frenar la expansión de la gripe aviar. Así que estas ponedoras han cambiado la más de una hectárea en la que hasta ahora podían picotear y escarbar con libertad durante muchas horas diarias por el interior de una nave.

“Por suerte, mis naves son grandes y tienen como un patio atrás en el que pueden moverse”, explica Gema Cabanillas, la gerente de La Higuera. Sin embargo, aclara, aunque sigan disfrutando de “más superficie” de lo que marca la ley como obligatorio, las gallinas “son animales de hábitos y ahora les cambias su ciclo diario”. Eso aumenta su “estrés” y hace bajar la producción. “Hasta que el animal se acostumbre, no tendremos la misma puesta de huevos habitual”, avanza. Un nerviosismo que se traduce también “en mayor picaje dentro de la nave” (un comportamiento agresivo en el que un ejemplar pica repetidamente a otro, arrancándole plumas o causándole lesiones).

Igualmente, el encierro obliga a incrementar la alimentación suplementaria que reciben, comprando más alfalfa o piedra de picaje especial para las ponedoras y, por tanto, encareciendo los costes.

Nivel de alerta

El Ministerio de Agricultura ha elevado el nivel de riesgo por gripe aviar en todo el territorio nacional tras un aumento notable de casos en Europa y en aves migratorias que atraviesan la Península Ibérica hacia áreas de invernada. El confinamiento de las gallinas es temporal y su duración dependerá de la evolución de la situación epidemiológica. “Se está hablando de hasta el 28 de febrero, así que poco tiempo no va a ser”, lamenta la responsable de La Higuera, en cuyas instalaciones se producen a diario unos 2.000 huevos. Se comercializan fundamentalmente en poblaciones del entorno más cercano, en un radio que abarca Mérida, Almendralejo o Don Benito.

La aparición de un solo caso de gripe aviar lleva al sacrificio de todos los animales de una granja para controlar la propagación del virus, estén sanos o no. Así que para evitarlo se hace “lo que haga falta”, ya sea encerrarlas o incrementar el gasto en alimentación, insiste Cabanillas. “El problema de todo esto”, matiza, es que “a nosotros nos miran con lupa porque somos grandes”. No obstante, considera, ese mismo control no existe con “todos los que tienen gallinas en corrales o patios particulares”, ya sea para autoconsumo o para venta a pequeña escala. Y estos espacios, resalta, son igualmente susceptibles de que aparezca en ellos un foco de la enfermedad. “Es la única pega que tengo”, zanja.

Encerradas también, aunque no sea obligatorio

Itxiar Amor es la dueña de Con un par, una granja que se define como 'de huevos camperos de gallina feliz' y que está localizada en Herreruela (Cáceres), municipio que ha quedado fuera del listado del Ministerio de Agricultura. “En principio no estamos obligados de momento a confinar a las aves, pero hay que tener muchísimas medidas de precaución”, apunta, ya que “ahora hay migratorias por todos lados”. Así que tampoco en su caso las aves se están sacando al exterior. “Tienen que estar en los gallineros, no pueden estar fuera, porque siempre pueden acabar bebiendo de un charco por el que haya pasado alguna ave silvestre”.

“Ellas están acostumbradas a salir y cuando les cambias un hábito, puede repercutir en la producción. Están más estresadas y puedes tener más problemas de manejo en el gallinero”, coincide la dueña de esta granja, una de las cuatro socias de Huevos Extremadura, un proveedor que opera con la marca comercial Extremayema y que posee un centro logístico en Saucedilla.

Encarecimiento

El precio de los huevos se ha venido incrementado de forma progresiva en los últimos meses, propulsado precisamente, aseguran los productores, por la propagación del virus de la influenza aviar, que ha llevado a sacrificios masivos de ponedoras, tanto fuera como dentro de España, generando un desequilibrio en el mercado. En lo que va de año, los huevos acumulan una subida del 19% en Extremadura, por encima del 15,9% que suman a nivel nacional. El producto está “subiendo muchísimo” por el desajuste entre “la oferta y la demanda”, aduce Itxiar Amor. "En España se han sacrificado ya dos millones y medio de aves y eso son dos millones y medio de huevos todos los días que faltan. Evidentemente, el producto se encarece porque no lo hay en el mercado”, apostilla.