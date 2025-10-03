Me duelen las rodillas: ¿se debe al desgaste por mi edad o por tener unos kilos de más?

Según los datos del estudio EPISER, de la Sociedad Española de Reumatología, el 10% de la población mayor de 20 años tiene dolor de rodilla a causa de un desgaste. Como es lógico, este porcentaje va aumentando a medida que avanzamos en edad.

Pero es llamativo que, dolor y nivel de desgaste en muchas ocasiones no van de la mano, tal y como explica a 'Guías de Salud' el doctor Miguel Romero, médico especialista en traumatología de hombro y rodilla.

"Tenemos casos de personas con una anatomía muy alterada con muy poco dolor y, al contrario, personas con una anatomía bastante conservada con muchas limitaciones en su vida habitual”, subraya el traumatólogo.

Y es que las cifras hablan por sí solas: ser activos tiene importantísimos beneficios a largo plazo.

"El grupo de personas más activas, o que más han utilizado su cuerpo, presenta menores tasas de dolor de rodillas que las que llevan un estilo de vida más sedentario".

Artrosis en las rodillas ¿qué ejercicios puedo hacer para el dolor? / Freepik

Dolor de rodillas: ¿qué síntomas son normales?

El dolor de rodillas es una de las principales causas de incapacidad. Y no solo en la tercera edad. Si hablamos de ámbito deportivo, la rodilla es la articulación que sufre más lesiones, en muchas ocasiones graves.

De hecho, tras las lesiones musculares, la lesión de rodilla es la causa más frecuente de baja deportiva.

Y como nos explica el doctor Romero, que ofrece en su consulta soluciones personalizadas que ayuden a volver a la una vida normal lo antes posible, con instrucciones sobre ejercicios y consejos de alimentación:

“Esta situación también aplica por ejemplo al ámbito laboral, ya que las lesiones o el simple dolor de rodilla es una de las principales causas de baja laboral junto con la lumbalgia”,

Y, si hablamos estrictamente de calidad de vida, el dolor de rodilla asociado a la artrosis es uno de los principales factores de pérdida de calidad de vida a medida que cumplimos años.

Este es uno de los “problemas a los que se enfrenta el sistema de salud”, ya que se calcula que la necesidad de colocar prótesis de rodilla se va a multiplicar en los próximos años.

En cuanto a los síntomas más habituales, “tenemos el dolor y la hinchazón por la presencia de líquido inflamatorio en el interior de la articulación, lo que se conoce como derrame articular”.

Esto provoca una disminución en la movilidad de la rodilla y dificultad para la deambulación, incluso con ayuda de muletas o andadores.

Las rodillas son las principales afectadas por los deportes de invierno. / SeventyFour

¿Por qué empieza el dolor de rodillas?

El comienzo del dolor de rodilla “puede ser espontáneo o tras un traumatismo”.

“Una situación muy frecuente con la que nos encontramos es que personas mayores de 60 años con un desgaste de rodillas, pero sin limitación, comienza con dolor incapacitante tras un pequeño traumatismo o mal gesto”.

Hay que tener en cuenta que el desgaste de rodilla tiene una “doble problemática”.

Por un lado, es un problema mecánico, un cartílago desgastado que hace que los huesos “rocen” con el movimiento y el apoyo. Y, por otro, es un problema inflamatorio, ya que este roce excesivo de los huesos de la rodilla libera moléculas inflamatorias que provocan esta sensación dolorosa.

“El estilo de vida es el factor modificable más importante en el dolor de rodilla. Hay que tener en cuenta que los dos principales factores que nos encontramos en las personas que tienen dolor de rodillas son: el sexo femenino, ya que es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres, y la obesidad”.

Es por esto que cualquier plan para tratar el dolor de rodilla pasa por diseñar una estrategia de hábitos de vida que nos ayuden a tener un peso controlado y una buena musculatura de la pierna.

El dolor de rodillas es la principal causa de discapacidad / Freepik

Dolor de rodillas: ¿cuáles son las principales causas?

1 - La más importante es la edad: a más años, mayor dolor de rodilla debido al desgaste.

2 - Otro sería el sexo, ya que las mujeres tienen mayor predisposición a sufrir dolor de rodilla

“También estarían las deformidades que afectan a personas que por herencia tienen desviación del eje de carga (las piernas no rectas), que también tienen una mayor probabilidad”.

3 - Las lesiones traumáticas previas, como la lesión de meniscos o ligamentos, no tratadas correctamente predisponen a dolor de rodilla.

4 - Los factores modificables. “Uno de ellos es la obesidad, que es el factor modificable más importante: a mayor índice de masa corporal, mayor es el dolor de rodilla”. Otro aspecto importante es la musculatura.

Las personas con menos musculatura, y más aún las que cuentan con un índice músculo/grasa más bajo, tienen tasas más altas de dolor de rodilla.

5 - “En último lugar citaré el sedentarismo porque, paradójicamente, las personas con menor actividad física suelen sufrir más dolor de rodilla. La explicación es que las personas suelen tener el índice músculo/grasa más bajo”, hace hincapié.

El dolor de rodillas no solo afecta en la tercera edad / Freepik

¿Cuándo nos debemos preocupar por un dolor de rodilla?

Según nos indica el doctor Romero, hay dos situaciones en las que un dolor de rodilla “debe llamar la atención”.

La primera es si aparece después de un mal gesto, golpe o caída. Y, sobre todo, si se acompaña con hinchazón, porque "esta situación nos debe hacer pensar que se ha podido generar una lesión dentro de la rodilla" La segunda es si aparece sin causa aparente, pero que no mejora en el transcurso de dos semanas y que comienza a limitar nuestra vida habitual.

En ambas situaciones merece la pena la valoración por un especialista para averiguar qué ha pasado y plantear las posibles soluciones”.

¿Cuál es el tratamiento?

Dependerá, sin duda, de la causa. Si los problemas son mecánicos, que ocurren tras un traumatismo y se tiene una lesión en alguna parte de la rodilla, ligamento, menisco, etc., la solución puede requerir desde un “tratamiento fisioterápico hasta algún tipo de cirugía”.

“Es la situación más frecuente en gente joven, deportistas o personas con un ocio activo, que juegan al pádel, fútbol, etc. Este tipo de lesiones son especialmente relevantes, ya que una lesión de menisco o ligamento no tratada de manera correcta, aumenta enormemente el riesgo de desarrollar un desgaste de rodilla doloroso a una edad temprana”.

Diferente es si se debe a problemas “biológicos”. Son los más frecuentes, sobre todo a partir de 45 o 50 años.