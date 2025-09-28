Por más que avisan, este hábito puede matar más personas que el cáncer, en solo 35 años

La resistencia a los antibióticos se ha convertido en un problema global que afecta no sólo a la salud de los seres humanos, sino también a la salud animal, a la agricultura, la ganadería, el medio ambiente e incluso a la economía mundial.

Según los datos que maneja el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), cada año mueren unas 700.000 personas en el mundo y alrededor de 33.000 en Europa, como consecuencia de las infecciones hospitalarias originadas por bacterias resistentes. En España, se calcula que pierden la vida por este tipo de infecciones más de 4.000.

Además de vidas humanas, la resistencia bacteriana tiene un importante impacto económico, ya que gasto sanitario adicional que supone la resistencia a los antibióticos alcanza los 1.500 millones de euros.

Y las previsiones sobre cómo va a afectar este asunto a la salud pública no son muy halagüeñas.

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos estima que:

Si no se reduce el uso de antibióticos, en 35 años el número de muertes atribuibles a las infecciones multirresistentes alcanzará las 390.000 al año en toda Europa -unas 40.000 muertes anuales en España–. Y la resistencia desbancará al cáncer como primera causa de muerte.

La resistencia a los antibiótios es uno de los grandes retos del futuro próximo / Imagen de Phoenix Locklear en Pixabay

¿Qué es la resistencia a los antibióticos?

La resistencia a los antibióticos es la capacidad de las bacterias de combatir la acción de uno o varios fármacos de este tipo.

Desarrollan esta resistencia como una reacción natural para adaptarse al medio, convirtiéndose en bacterias muy difíciles de tratar.

De hecho, el ritmo de pérdida de eficacia de los antibióticos es tan alto que, de no cambiar las cosas, Europa podría volver a la situación de no poder curar infecciones bacterianas como una neumonía, tal y como ocurría antes de la aparición de los antibióticos.

Un uso inadecuado de antibióticos es la causa principal

Una de las principales causas de esta reacción de las bacterias es el uso inadecuado de los antibióticos.

Alrededor del 80% de las infecciones más usuales durante los meses de invierno y que afectan a garganta, pulmones, nariz y oídos, son de origen vírico, y los antibióticos no combaten los virus, sino las bacterias.

Sin embargo, todavía es frecuente la automedicación y toma de antibióticos en estos casos, sin prescripción médica.

Un hecho que no sólo no beneficiará al paciente, sino que puede llevarle a padecer efectos secundarios como diarrea o erupciones cutáneas.

Afortunadamente, en nuestro país desciende año tras año el consumo de antibióticos.

Así, en el primer semestre del año 2019 se registró una bajada del 5%, en el número de estos fármacos recetados en el ámbito hospitalario, y un 20% en las prescripciones por el Sistema Nacional de Salud, mutuas y centros sanitarios privados.

Y aunque el dato parece bueno, España ocupa el quinto puesto de los países de la Unión Europea, es decir, estamos todavía por encima de la media europea en el consumo de estos fármacos.

Antibioticos de azitromicina, unos de los tipos más utilizados en España / Tony Webster

Los antibióticos más comunes

Los antibióticos más prescritos por los sanitarios, tanto en el sector público como privado, son:

Amoxicilina/clavulánico

Amoxicilina

Azitromicina.

Pero, tal y como hemos aprendido con el coronavirus, como lo que ocurre en la sanidad animal tiene un impacto directo en la salud humana y en el medio ambiente, los datos sobre el uso veterinario de antibióticos también son esenciales.

Aquí los números en España invitan a la esperanza, ya que el en el ámbito de la sanidad animal se han reducido un 13,6% las ventas de antibióticos veterinarios en 2019.

Esto nos sitúa en línea con la media del uso que se hace en Europa de estos fármacos entre el sector agropecuario.

Reduce la toma de antibióticos

Las autoridades sanitarias de todo el mundo están tomando medidas para reducir el uso de antibióticos, pero lo más importante es ser conscientes de que cada uno a nivel particular podemos contribuir a la lucha contra las bacterias resistentes a estos fármacos. ¿Sabiendo qué?

La automedicación de antibióticos no es una buena idea.

Debe ser el médico el que determine si es necesario este tipo de medicamentos y, por tanto, el que indique el tipo de antibiótico que debemos tomar según la infección que padezcamos, así como la duración del tratamiento y la forma de administrarlo.

Un SOS para combatir la resistencia a los antibioticos / Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Los antibióticos no son eficaces ni contra los resfriados ni contra la gripe.

Es imprescindible saber que no son analgésicos y que no alivian el dolor ni la fiebre.

No mediques a tu animal con los antibióticos que tienes en casa.

Si tienes animales recuerda que es el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. Sigue siempre sus consejos y recuerda que la automedicación también es peligrosa para ellos.

Una vez que ya tenemos prescrito el antibiótico es necesario completar el tratamiento.

Cuando lo terminemos, hay que desechar el fármaco sobrante. Nunca guardarlo ni, por supuesto, compartirlo con otras personas.

Y cómo la mejor medicina es la prevención, lo mejor será que intentemos evitar la infección. ¿La forma? Ya la conocemos y hoy sigue siendo tan válida como en época del coronavirus: