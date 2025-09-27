Por qué no debes tomar viagra sin prescripción médica: estos son los riesgos y peligros

La viagra, que contiene el principio activo sildenafilo, es un medicamento que está indicado para tratar la disfunción eréctil.

Este fármaco actúa aumentando el flujo sanguíneo hacia el pene durante la estimulación. Y requiere de prescripción médica, ya que puede tener contraindicaciones, como alertan desde la Fundación Española del Corazón.

La disfunción eréctil: qué es y por qué se produce

Se estima que alrededor de dos millones y medio de hombres en España experimentan disfunción eréctil o impotencia. Esta condición se caracteriza por la incapacidad de lograr o mantener una erección el tiempo suficiente para llevar a cabo la actividad sexual completa. Y que tiene un importante impacto en la salud mental masculina: depresión, baja autoestima y disminución del apetito sexual.

Las razones detrás de la disfunción eréctil pueden ser de naturaleza orgánica o psicológica.

Factores cardiovasculares . Esto puede incluir una disminución en el flujo sanguíneo hacia el pene debido al estrechamiento de arterias como la arteria dorsal y la arteria profunda del pene. El tabaquismo, la acumulación de placas de colesterol, la hipertensión y ciertos medicamentos pueden comprometer el suministro sanguíneo a los cuerpos cavernosos.

. Esto puede incluir una disminución en el flujo sanguíneo hacia el pene debido al estrechamiento de arterias como la arteria dorsal y la arteria profunda del pene. El tabaquismo, la acumulación de placas de colesterol, la hipertensión y ciertos medicamentos pueden comprometer el suministro sanguíneo a los cuerpos cavernosos. Traumatismos, radioterapia y cirugía pélvica , como la cirugía de colon o la cirugía por cáncer de próstata.

, como la cirugía de colon o la cirugía por cáncer de próstata. Factores endocrinológicos . La disminución de hormonas sexuales como la testosterona, el aumento de la prolactina (una hormona sexual femenina también presente en los hombres) y la diabetes mellitus (entre el 30% y el 50% de los pacientes diabéticos mal controlados experimentan trastornos de la erección).

. La disminución de hormonas sexuales como la testosterona, el aumento de la prolactina (una hormona sexual femenina también presente en los hombres) y la diabetes mellitus (entre el 30% y el 50% de los pacientes diabéticos mal controlados experimentan trastornos de la erección). Factores metabólicos . La hipercolesterolemia (alto nivel de colesterol en la sangre) y la hipertrigliceridemia (elevación de los triglicéridos). El sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico también pueden contribuir. El abuso de alcohol y otras drogas a largo plazo puede causar trastornos de la erección.

. La hipercolesterolemia (alto nivel de colesterol en la sangre) y la hipertrigliceridemia (elevación de los triglicéridos). El sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico también pueden contribuir. El abuso de alcohol y otras drogas a largo plazo puede causar trastornos de la erección. Factores neurológicos . Enfermedades como el Parkinson, la demencia senil, la esclerosis múltiple, el alzhéimer, las tromboembolias, las lesiones de la columna vertebral, las hernias discales, entre otras.

. Enfermedades como el Parkinson, la demencia senil, la esclerosis múltiple, el alzhéimer, las tromboembolias, las lesiones de la columna vertebral, las hernias discales, entre otras. Hipertrofia benigna de próstata . Se ha observado que las próstatas voluminosas, con un importante componente hipertrófico y síntomas miccionales obstructivos o irritativos, pueden estar asociadas con una mayor incidencia de disfunción eréctil.

. Se ha observado que las próstatas voluminosas, con un importante componente hipertrófico y síntomas miccionales obstructivos o irritativos, pueden estar asociadas con una mayor incidencia de disfunción eréctil. Edad. Naturalmente, a medida que los hombres envejecen, hay una mayor probabilidad de que la erección no alcance la firmeza de años anteriores.

Viagra: uso y contraindicaciones

Los genéricos de sildenafilo, el principio activo de la viagra, están en el mercado español desde 2013. La dosis recomendada es de 50 mg una hora antes de la relación sexual. La acción de este medicamento tiene una duración aproximada entre 6 y 12 horas.

Antes de que el médico prescriba este fármaco, se recomienda consultar con un especialista en cardiología porque “en muchos casos la disfunción eréctil puede ser el síntoma alarma que esconda alteraciones vasculares más profundas como, por ejemplo, una arteriopatía coronaria que pueda expresarte clínicamente, con el tiempo, en un infarto de miocardio”.

Además, “su uso quedaría bajo el estricto criterio y supervisión médica en casos de infarto de miocardio reciente, ictus en evolución, insuficiencia cardíaca o renal, trastornos hepáticos graves o hipertensión arterial descontrolada”

Si se sospecha "un posible riesgo de accidente coronario agudo (angina o infarto) es preferible el uso de sildenafilo o vardenafilo frente a taladafilo".

"Al tener los dos primeros un efecto menos duradero podría actuarse de manera más rápida y selectiva sobre los parámetros circulatorios comprometidos en caso de que se presentase un proceso cardiovascular agudo que requiriera, por ejemplo, la utilización de vasodilatadores".

“La piratería farmacéutica, carente de escrúpulos, ha puesto en el mercado negro ‘viagras’, ‘levritras’ y ‘cialis’ adulterados cuya red de ventas en el incontrolable mundo de Internet puede estar poniendo seriamente en riesgo la salud de los que se arriesgan a ellos”.

Los efectos secundarios de la viagra

