El 25% de los españoles no usa protección solar durante el verano: así son nuestros hábitos en la playa o la piscina

El 25,3% de la población española reconoce no emplear medidas de protección solar durante el periodo estival. Por sexos, las mujeres representan el grupo de población más concienciado sobre los efectos nocivos de los rayos solares: el 53,7% afirma protegerse del sol todos o casi todos los días frente al 19% de los hombres.

La crema con factor de protección se posiciona como la primera opción frente a las radiaciones solares (95,7%), mientras que casi nueve de cada diez opta por factores de protección altos o muy altos.

Así lo recoge la última encuesta IMOP-BERBĒS, que busca conocer los hábitos de la población a la hora de tomar medidas preventivas frente a los rayos ultravioleta durante el verano, el periodo en el que aumenta la exposición al sol.

En concreto, tres de cada diez encuestados declara protegerse del sol de manera habitual durante el verano, mientras que un 37,8% reconoce que solo recurre a medidas fotoprotectoras cuando acude a lugares como la piscina, la playa, la montaña o el campo. Las personas de entre 35 y 44 años son las que más se protegen de manera habitual (45,3%) y las que menos prescinden de su uso: solo un 9,7% afirma no protegerse del sol nunca o casi nunca. Por el contrario, el 49,2% de los de 65 o más años manifiesta no tomar medidas fotoprotectoras a lo largo del día.

Por comunidades autónomas, Galicia es la región que con más frecuencia se protege (45,3%) y la Comunitat Valenciana la que menos: el 46% nunca o casi nunca recurre a estas medidas.

No utilizar fotoprotectores solares aumenta el riesgo de quemaduras provocadas por el sol y melanomas / Freepik

Solo tres de cada 10 españoles reaplica la crema solar cada dos horas

En lo que respecta a las medidas de fotoprotección empleadas, la crema con factor de protección se posiciona como la principal opción para evitar los efectos nocivos en la piel de los rayos solares (95,7%), si bien el 15,8% de los madrileños opta por aceites o bronceadores con protección. La mayoría de los encuestados emplea factores de protección solar altos o muy altos (89,2%).

Más en detalle, casi tres de cada diez renuevan la protección solar al menos una vez cada una o dos horas, un 22,3% después de cada baño o tras una sudoración intensa y un 20,3% únicamente una vez al día. Por el contrario, el 17,5% afirma no renovarla a lo largo del día.

Los adultos de entre 35 y 44 años se posicionan de nuevo como el grupo de edad más comprometido con la protección solar: el 40,9% se reaplica la protección en la piel al menos cada una o dos horas.

Los riesgos de no reaplicar la crema solar

Hay que reaplicarse el protector solar "mientras estemos expuestos". Según el factor de protección (SPF por sus siglas en inglés) del producto podemos espaciar más o menos las aplicaciones.

Un producto con factor de protección 10 nos proporciona una protección 10 veces más tiempo que si no usáramos ninguno. Por tanto, si cuando no uso protección me “quemo” en 5 minutos, con un protector factor 10 tardaré 50 minutos en quemarme, y terminaré con un eritema solar sino me reaplico el producto antes de ese tiempo (antes si hay mucha sudoración, me he bañado, etc.).

Como recomendación general "sería utilizar protectores solares de al menos factor 30 (mejor 50) y reaplicarlo al menos cada 2 horas". En nuestro entorno, lo aconsejable es usar los fotoprotectores durante la mayor parte del año, sobre todo en actividades al aire libre, "aplicándolo varias veces al día, haciendo más énfasis en los que tienen la piel muy clara o los que ya tienen daño solar".