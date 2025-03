Llegan a España nuevos tratamientos contra el cáncer de esófago y gástrico, financiados por Sanidad

A partir de este martes, 1 de abril, se incorporan en España dos nuevas indicaciones de Tevimbra (tislelizumab) a la cartera del Sistema Nacional de Salud (SNS) como tratamiento "primera línea" del adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica y contra el carcinoma de células escamosas de esófago en combinación con quimioterapia basada en platino.

Así lo ha anunciado BeiGene, durante el BeiGene Oncology Day. Se trata del primer fármaco de la compañía para tumores sólidos.

Estas nuevas indicaciones se suman a las que la farmacéutica, fundada en 2010, obtuvo a principios de este año para el cáncer de pulmón no microcítico (el más común en España) y como tratamiento en segunda línea(después de quimioterapia y/o radioterapia) de pacientes adultos con carcinoma de células escamosas de esófago.

Para Cristina García Medinilla, directora general de BeiGene España y Portugal, con la llegada de estos nuevos fármacos a nuestro país "se refuerza el compromiso de desarrollar y ofrecer terapias innovadoras que mejoren la vida de los pacientes con cáncer en todo el mundo".

Al estar financiados por Sanidad, se ha "probado su capacidad para acelerar la incorporación de terapias innovadoras a los pacientes españoles, para los que ha logrado que dos de sus fármacos estén en la cartera del SNS, lo que refleja su entrega con los pacientes con cáncer, la equidad y la sostenibilidad".

La jornada BeiGene Oncology Day celebrada este lunes en Madrid / Cedida

Así son los nuevos fármacos

Sobre tislelizumab, Bas destacó que "más de 1,3 millones de pacientes se han beneficiado ya de él a nivel mundial, ofreciendo una nueva opción a los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, carcinoma de células escamosas de esófago y cáncer gástrico y de la unión gastro-esofágica".

El segundo fármaco de BeiGene en España es una opción terapéutica en tres indicaciones consideradas "clave" en cáncer de pulmón no microcítico.

En primera línea como combinación con quimioterapia en pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso o no escamoso, y en segunda línea, después de la quimioterapia basada en platino, como monoterapia para adultos con tumor localmente avanzado o metastásico.

También cuenta con la financiación como tratamiento en segunda línea de pacientes adultos con carcinoma de células escamosas de esófago. La incorporación a la cartera del Sistema Nacional de Salud se produjo "hace poco más de un año, después de que fuera autorizado por la Comisión Europa".

Son cánceres con "mal pronóstico"

El cáncer de esófago es uno de los tumores más letales, dada la difícil detección temprana. n 2022 se produjeron alrededor de 511.000 nuevos casos a nivel global, situándose como el undécimo cáncer más común en todo el mundo. De hecho, es el séptimo cáncer más frecuente en hombres y el decimosexto en mujeres.

Aunque el consumo de tabaco y alcohol son los principales factores de riesgo, cada vez más evidencias apuntan que tomar bebidas muy calientes con frecuencia es una variable determinante.

El cáncer gástrico, más conocido como cáncer de estómago, es un tipo de tumor situado en esta zona del aparato digestivo. Los especialistas explican que este cáncer puede ser de dos tipos:

El denominado intestinal, que es el más frecuente (90% de los casos). Comienza en las células que producen mucosidad en el estómago El cáncer gástrico difuso, que es el que solo se produce en un 10% de los casos.

Se caracteriza por tener un origen genético (cáncer gástrico hereditario difuso) o esporádico (como ocurre en la mayoría de los casos de cáncer).

El problema es que este tipo de cáncer suele tener mal pronóstico, ya que es difícil de detectarlo de forma precoz y, cuando se hace, suele estar muy avanzado.

Entre los factores de riesgo del cáncer gástrico, el experto destaca los siguientes: