Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 47% de los españoles está de acuerdo con que una persona pueda tener más de una relación sexual activa, que es lo que se conoce como relación abierta.

No se debe confundir con el poliamor, ya que éste implica además un vínculo afectivo, sexual y emocional de forma simultánea, entre más de dos personas.

Lo más sorprendente es la percepción que tenemos sobre el amor.

El 70% de los encuestados cree que el amor verdadero puede con todo. Es decir, que seguimos creyendo en el poder del amor.

Además, el 80% afirma que si alguien está enamorado de su pareja, le será fiel toda la vida.

Silvia Llop, conocida como la psicóloga del amor, nos cuenta a este diario que:

“Para tener éxito en el amor solo hay que dominar dos cosas: entender lo que está pasando para trabajar en la dirección adecuada y tomar decisiones acertadas, y no dar carta blanca a quien no te trate como te mereces”.

La primera pregunta es directa. ¿Han cambiado las relaciones de pareja con el uso de las redes sociales?

Lo que ha cambiado es que ahora tenemos más opciones. Pero es un arma de doble filo porque, por un lado, siempre puedes pensar que hay alguien mejor, y por otro, que no tienes por qué quedarte con el primero que pase. También es verdad que en la actualidad tenemos menos presión, ya no hay que casarse con 20 años para no ser un ‘bicho’ raro.

¿Y cómo afectan las redes sociales a la relación de pareja?

Lo suyo es tener una buena autoestima para no estar controlando a tu pareja si le han subido los seguidores, si está chateando con otra persona… Y sobre todo tener respeto dentro de la relación, porque está claro si uno de ellos quiere engañar al otro lo puede hacer con o sin redes sociales.

Lo que pasa es que en las redes sociales se ven más las cosas. Las redes te ponen al alcance a mucha gente. Pero realmente ocurre lo mismo que cuando sales de fiesta. Al final es una cuestión de autocontrol y decir: puedo encontrar a alguien atractivo, pero no me voy a acabar liando con el primero que pase por mucho que me guste. Tengo una pareja y, por encima de todo, la respeto.

Y con Tinder, llega el ghosting, que es desaparecer cuando parecía que se estaba fraguando una relación, ¿se puede superar eso sin que afecte a nuestra autoestima?

Siempre es doloroso sufrir ghosting. Pero tenemos que aprender que lo que nos está enseñando esa persona es su mala gestión de las emociones, y en lugar de poner sobre la mesa los motivos por los que no quiere seguir contigo, ya sea porque realmente no le gustas, ha vuelto con su ex… desaparece sin dejar rastro. Evita esa conversación. Pero, repito, no es nada personal. Es simplemente su forma de gestionar esa situación dolorosa. Y te está mostrando claramente que es un candidato horroroso a convertirse en tu pareja.

Silvia Llop es graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona y máster en Programación Neurolingüística y posgrado en Psicoterapia Práctica. Es experta en ayudar a personas que se sienten preparadas para dar un giro a su vida amorosa, tomar las riendas de su vida y encontrar el amor.

También hay otro término, orbiting: rompes con tu pareja, pero sigue en tus redes sociales. ¿Te impide rehacer tu vida?

Cuando una persona no contesta a tus WhatsApp, pero si reacciona con likes a tus fotos en Instagram… Es evidente que no se está vinculando de la forma más sana posible. Por eso, mi consejo es muy claro: bloquea. No podemos permitir que venga una persona y nos esté mareando de esta forma. Si te ves haciendo esto: cuida de ti misma.

Pareja abierta, poliamor… Con tantos conceptos ‘nuevos’, ¿cómo puede una pareja llegar a un entendimiento sano?

Me suelo encontrar en consulta que una persona de la pareja quiere abrir la relación y la otra lo acepta porque no quiere perderla. Pero eso es una perfecta receta para que te rompan el corazón y pasarlo muy mal. Es importante ser compatibles y tener un mismo objetivo en la vida.

De no ser así, lo mejor es romper la relación. Si no se abre la relación, es probable que una parte de la pareja se sienta frustrada, porque no se está cumpliendo con su propósito. Y al contrario, si se abre la relación, aunque uno de ellos no esté al cien por cien de acuerdo, al final es como si le estuvieran obligando. No podemos vivir nuestra vida bajo las reglas de otras personas.

¿Una relación abierta significa que uno de la pareja no quiere comprometerse?

No. Alguien puede querer comprometerse, pero sentir que quiere tener una libertad sexual y relacionarse con otras personas íntimamente. No significa que rechace el compromiso, sino que tiene otras reglas que no son las más comunes en la sociedad, aunque es verdad que cada vez se están viendo más. En mi perspectiva, este tipo de relaciones son más complejas, porque si una relación monógama ya es difícil, cuando se implican más personas…

¿Se puede separar el sexo de las emociones?

Depende de la persona. Es algo que veo en la consulta. Personas que se fuerzan a mantener relaciones sexuales con alguien sin ‘engancharse’ pero no lo consiguen. Y en esto juega un papel fundamental una hormona, la oxitocina, que suelen tener más las mujeres que los hombres, ya que se libera también cuando se da a luz para vincularse con el bebé.

Por eso, lo importante es preguntarse a uno mismo si vamos a ser capaces de tener sexo sin ningún vínculo personal, que es fundamental en las nuevas relaciones de pareja.

¿Se puede romper de una forma sana?

Cuanto más vinculación y ataduras (hijos, casa…) más complicada es la ruptura. Se necesita mayor trabajo y es más doloroso. Pero no podemos quedarnos en una relación solo por el hecho de tener hijos, porque al final ellos lo que ven es lo que les estás enseñando: tienes que preservar la relación de pareja aunque no seas feliz. Y esa no es una buena enseñanza.

Es algo que veo frecuentemente. Hijos que me dicen que sus padres no se quieren, pero que siguen juntos, y que han aprendido este tipo de mensajes que le impiden relacionarse de una forma sana y afectiva.

¿El proceso de una ruptura se podría asemejar a la pérdida de un familiar?

Es parecido, pero sabes que esta persona sigue en la tierra y te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Aunque hay unas fases preestablecidas, cada persona la vive una forma diferente:

Shock

Rabia (cabreado con el mundo, con la situación e incluso contigo mismo)

Negociación (intentas en tu cabeza pensar que puedes volver)

Depresión (me voy a quedar solo)

Y aceptación (has entendido la ruptura y ya no duele).

¿Se puede ser amigo de tu ex?

Aquí influirá cómo ha sido la ruptura. En muchas ocasiones, es necesario tener un contacto cero (también a través de las redes sociales). Después de ese duelo, se puede valorar si la relación de pareja se puede convertir en una de amistad, pero para eso tienen que haberse superado los sentimientos y la historia de amor.

¿Se puede saber si hemos encontrado al hombre o a la mujer de nuestra vida?

Se pueden tener muchos amores en la vida. Tenemos amores en periodos de nuestra vida, y se debe hacer esa diferenciación. Habrá personas que solo tengan un amor a lo largo de su vida, y otras que tengan cinco amores.