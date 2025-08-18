José Ribas (Barcelona 1960) mantiene vivo el legado que comenzó su padre en la isla en los años 60 con una visión mediterránea respetuosa con la esencia de su entorno. Ribas es un reputado arquitecto que ha trabajado con Jean Nouvel y otros maestros para brillar con luz propia en el panorama internacional gracias a su filosofía: la arquitectura sostenible. Artista de la luz y la iluminación, proyecta varias obras en el mundo, entre ellas, el nuevo edificio The N Residences en la avenida 8 d’Agost de Eivissa.