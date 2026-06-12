La cirugía robótica Da Vinci llega a la Clínica Vila Parc con la adquisición del segundo robot del Grupo Policlínica

Grupo Policlínica continúa avanzando en su apuesta por la innovación sanitaria en Ibiza con la incorporación de un segundo robot quirúrgico Da Vinci, el nuevo Da Vinci X de cuarta generación, que se suma al Da Vinci Xi ya operativo en el grupo hospitalario.

Con esta nueva adquisición, que estrenaron el 10 de junio los profesionales de la Unidad de Cirugía General de Clínica Vila Parc, Grupo Policlínica se posiciona entre los pocos centros hospitalarios privados de España que cuentan con más de un sistema Da Vinci, consolidando además a Ibiza como uno de los territorios con mayor capacidad tecnológica sanitaria del país en relación con su población.

Más procedimientos de cirugía robótica en Ibiza

La adquisición del segundo robot supone un importante salto estratégico para el grupo, ya que permitirá ampliar el número de procedimientos robóticos, incrementar la actividad quirúrgica y reforzar áreas de alta especialización médica que ya sitúan a Grupo Policlínica como referente nacional.

El doctor Leopoldo Salvatierra, de Grupo Policlínica, con el equipo Da Vinci. / Grupo Policlínica

“Este segundo Da Vinci no representa únicamente una nueva adquisición tecnológica. Es una apuesta clara por seguir liderando la cirugía robótica en Baleares y por ofrecer a nuestros pacientes acceso a procedimientos cada vez más precisos, seguros y menos invasivos sin salir de Ibiza”, destacan el doctor Ricardo García, director asistencial del Grupo.

Cirugía robótica Da Vinci: alta precisión para múltiples especialidades

La cirugía robótica Da Vinci está revolucionando la medicina moderna gracias a una tecnología que permite al cirujano operar con visión 3D de alta definición y movimientos de máxima precisión mediante brazos robóticos articulados controlados completamente por el especialista.

Grupo Policlínica aplica actualmente esta tecnología en distintas especialidades quirúrgicas de alta complejidad.

Cirugía general

Uno de los ámbitos donde el grupo se ha consolidado como referente es la cirugía general, especialidad en la que permite realizar procedimientos complejos con una precisión extraordinaria, favoreciendo una recuperación más rápida, menos dolor postoperatorio y una reducción significativa de complicaciones. Por ejemplo, en cirugía bariátrica, cirugías de la pared abdominal, y cánceres digestivos, de colon etc…

Urología

La urología es otra de las grandes especialidades asociadas a la cirugía robótica, especialmente en procedimientos prostáticos y renales, donde la tecnología Da Vinci se ha convertido en uno de los estándares internacionales más avanzados.

Cirugía torácica

La cirugía robótica también tiene un papel fundamental en el área de cirugía torácica, donde facilita intervenciones mínimamente invasivas sobre pulmón, mediastino y otras estructuras torácicas delicadas, mejorando la seguridad y la recuperación del paciente.

Ginecología

El sistema Da Vinci permite abordar procedimientos complejos en el área de ginecología con una mayor precisión quirúrgica y conservación de tejidos, especialmente en patologías como endometriosis profunda, miomas o determinados tumores ginecológicos.

La cirugía mayor ambulatoria de la Clínica Vila Parc ahora será robótica

La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de Clínica Vila Parc tiene una actividad quirúrgica muy elevada y realiza numerosas intervenciones de complejidad media que no requieren hospitalización, permitiendo que el paciente regrese a su domicilio el mismo día de la cirugía. Entre ellas destacan muchas intervenciones de cirugía digestiva, además de procedimientos de otras especialidades.

Clínica Vila Parc contará con el segundo robot Da Vinci de Grupo Policlínica en Ibiza. / Grupo Policlínica

Hasta ahora, gran parte de estas cirugías se realizaban mediante técnicas laparoscópicas, que ya ofrecen excelentes resultados. Sin embargo, la incorporación del robot Da Vinci permitirá dar un paso más en precisión, ergonomía y capacidad técnica. Los cirujanos de esta clínica de Ibiza dispondrán de una visión tridimensional de alta definición y de una mayor libertad de movimiento, lo que puede resultar especialmente beneficioso en procedimientos complejos o en zonas anatómicas de difícil acceso.

Clínica Vila Parc podrá ofrecer a muchos pacientes las ventajas de la cirugía robótica manteniendo el modelo de recuperación rápida y alta precoz que caracteriza a esta unidad.

Beneficios directos para el paciente Las ventajas de la cirugía robótica Da Vinci repercuten directamente en la experiencia y recuperación del paciente. Entre sus principales beneficios destacan: • Mayor precisión quirúrgica • Menor sangrado intraoperatorio • Menor dolor postoperatorio • Reducción del riesgo de complicaciones • Incisiones más pequeñas • Recuperaciones más rápidas • Menor tiempo de hospitalización

El sistema robótico no sustituye al cirujano, sino que amplifica su capacidad técnica y precisión durante la intervención. Los brazos del robot permiten acceder a zonas donde con la laparoscopia es más difícil, la visibilidad que tiene el cirujano en la consola es muchísimo mejor que con otras técnicas. El cirujano tiene que estar, el robot es una herramienta que amplía sus capacidades.

Dos hospitales, la mejor tecnología en Ibiza

El nuevo robot Da Vinci X estará ubicado en Clínica Vila Parc, mientras que el Da Vinci Xi continuará operativo en Policlínica Nuestra Señora del Rosario. De esta forma, los dos hospitales del grupo en Ibiza contarán con la tecnología quirúrgica robótica más avanzada, reforzando la capacidad asistencial y permitiendo acercar la cirugía de alta complejidad a un mayor número de pacientes.

El equipo de quirófano durante una intervención. / Grupo Policlínica

Esta distribución estratégica permitirá optimizar recursos, ampliar la actividad quirúrgica y consolidar un modelo hospitalario innovador en el que ambos centros ofrecen medicina de vanguardia y tecnología de referencia internacional.

Ibiza, referente sanitario y tecnológico

La incorporación del segundo robot Da Vinci refuerza la posición de Grupo Policlínica como uno de los referentes tecnológicos sanitarios de Baleares y sitúa a Ibiza al nivel de grandes centros hospitalarios nacionales en cirugía robótica avanzada.

Además de incrementar la capacidad asistencial de la isla y evitar desplazamientos de pacientes fuera de Ibiza, esta apuesta tecnológica contribuye a atraer talento médico altamente especializado y a consolidar un modelo sanitario basado en innovación, excelencia clínica y medicina de vanguardia.

Grupo Policlínica

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