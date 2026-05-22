“No se trata solo de oír mejor, sino de vivir mejor”: la importancia de cuidar la salud auditiva

Desde subir el volumen de la televisión hasta pedir que nos repitan las cosas con frecuencia, la pérdida auditiva suele avanzar de forma lenta y casi imperceptible. Detectarla a tiempo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida.

¿Por qué la salud auditiva debería considerarse una parte esencial del bienestar?

La salud auditiva suele pasarse por alto, pero no es un tema menor: está profundamente conectada con cómo nos relacionamos, y participamos en la vida diaria. No se trata solo de “oír mejor”, sino de vivir mejor.

¿Por qué es importante acudir a un profesional para revisar la audición? ¿Deberíamos hacerlo solo cuando hay síntomas o de forma preventiva?

Es importante acudir a un profesional porque la pérdida auditiva suele ser progresiva y silenciosa: muchas veces no se nota al principio, pero el cerebro ya está recibiendo menos información sonora. En estos casos un audioprotesista puede detectar problemas de forma temprana con pruebas sencillas, identificar la causa y proponer soluciones antes de que afecte a la comunicación y al bienestar.

Lo ideal es hacer revisiones preventivas, especialmente a partir de los 50 años o antes si detectamos cambios en la audición.

¿Qué impacto puede tener una pérdida auditiva no tratada en el día a día y a nivel social?

Una pérdida auditiva no tratada puede dificultar la comprensión de conversaciones, aumentar el esfuerzo mental y generar riesgos al no percibir alarmas o avisos. A nivel social, puede derivar en aislamiento y menor participación en la vida cotidiana.

¿Cuáles son las señales más habituales de pérdida auditiva que solemos normalizar?

Entre las señales más comunes se encuentra la dificultad para entender conversaciones- especialmente con ruido de fondo- subir el volumen de la televisión o del móvil, pedir que repitan las cosas con frecuencia o la sensación de que los demás hablen bajo o “murmuren”, entre muchas otras.

¿Cómo pueden ayudar los familiares cuando alguien no quiere reconocer que tiene un problema auditivo?

Los familiares juegan un papel clave, ya que muchas veces son quienes detectan antes ciertos cambios o dificultades en la comunicación. Lo más recomendable es abordar el tema con calma y empatía, evitando reproches, y poner ejemplos concretos de situaciones cotidianas en las que la audición pueda estar afectando.

También es importante normalizar la revisión auditiva como algo habitual dentro del cuidado de la salud y acompañar a la persona en el proceso, ofreciéndole apoyo y comprensión si decide acudir a un especialista.

Es importante normalizar la revisión auditiva como algo habitual dentro del cuidado de la salud / D. R.

Si cada vez subimos más el volumen del móvil o la televisión, ¿qué nos está indicando y qué consecuencias puede tener?

Nos está indicando que probablemente hay una pérdida de audición incipiente: el oído necesita más volumen para percibir lo mismo. Si no se atiende, puede empeorar con el tiempo, dificultar las conversaciones, favorecer el aislamiento social y provocar síntomas como ruidos internos (tinnitus).

Muchas personas dicen “oigo, pero no entiendo”. ¿Por qué ocurre esto?

Porque no solo interviene el oído, sino también cómo el cerebro procesa el sonido. En muchas pérdidas auditivas se ven afectadas las frecuencias del habla, lo que dificulta entender palabras.

Existe la creencia de que la pérdida auditiva es “cosa de la edad”. ¿Qué hay de cierto en ello?

En parte es cierto, pero no del todo. Con la edad aparece la presbiacusia, una pérdida auditiva progresiva natural. Pero no es solo cosa de la edad: el ruido, enfermedades, medicamentos y la genética también influyen.

El cuidado de la salud auditiva es primordial en edades tempranas para garantizar el desarrollo adecuado de las competencias linguísticas, sociales y cognitivas / D. R.

Audika Ibiza también atiende a pacientes pediátricos. ¿Qué rango de edades soléis atender y cuál es el proceso?

En el centro de Audika Ibiza atendemos a pacientes pediátricos y jóvenes desde los 2 hasta los 26 años. La detección temprana es especialmente importante, ya que los primeros años de vida —y en particular los tres primeros— son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, la comunicación y las conexiones cerebrales relacionadas con la audición.

El proceso siempre se adapta a la edad del paciente. Se realiza una atención muy personalizada que incluye pruebas auditivas específicas y adecuadas a cada etapa. Además, llevamos a cabo controles periódicos para comprobar la evolución, revisar el estado del oído y el correcto funcionamiento de los audífonos o moldes, realizando los ajustes necesarios. En todo este proceso, acompañar e informar a las familias de forma clara y cercana es fundamental.

Para alguien que nunca se ha hecho una revisión, ¿cómo es la experiencia en Audika y por qué recomendarías aprovechar una revisión gratuita?

La experiencia en Audika es sencilla, cercana y personalizada. La revisión auditiva comienza con una conversación para conocer los hábitos y posibles dificultades del paciente y continúa con pruebas indoloras que permiten evaluar tanto la audición como la comprensión del habla.

En aproximadamente una hora, la persona obtiene una valoración clara y profesional de su salud auditiva, explicada de forma comprensible y sin compromiso. Aprovechar una revisión gratuita es una buena oportunidad para conocer cómo estamos oyendo, incluso aunque no se perciban síntomas.