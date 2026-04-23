¿Subes cada vez más el volumen de la tele? Quizá estés perdiendo oído

Quizá en este mismo momento, en muchas casas de Ibiza, se esté repitiendo una escena cotidiana: alguien coge el mando del televisor y sube el volumen. Hoy solo un par de decibelios, mañana un poco más, pasado mañana… otra vez. Al principio parece algo puntual, pero casi sin darnos cuenta se convierte en costumbre. Y ahí es donde conviene hacerse una pregunta: ¿y si el problema no es el sonido… sino nuestra audición?

La pérdida auditiva suele aparecer de forma progresiva y silenciosa. No duele, no avisa de forma brusca y, por eso, es fácil normalizarlo sin ser plenamente consciente. Sin embargo, ese esfuerzo constante por entender lo que escuchamos puede tener consecuencias: fatiga mental, dificultad para concentrarse e incluso cierta desconexión en conversaciones cotidianas.

Centro auditivo de Audika en Ibiza / D. R.

Señales que solemos normalizar (y no deberíamos)

Más allá del volumen del televisor, hay otros pequeños gestos cotidianos que pueden indicar que algo no va del todo bien con nuestra audición. Pedir que nos repitan las cosas con frecuencia, tener la sensación de que la gente no vocaliza bien o notar que escuchamos, pero no entendemos con claridad, son señales que tendemos a atribuir al cansancio o a la distracción, cuando en realidad pueden ser los primeros indicios de una pérdida auditiva.

Uno de los mitos más extendidos es pensar que, mientras percibamos sonidos, nuestra audición está en buen estado. Pero no siempre es así. Muchas personas siguen oyendo timbres, voces o ruido ambiente, y, sin embargo, no perciben con nitidez las palabras. Es decir, oímos, pero no comprendemos del todo. Este tipo de pérdida auditiva suele avanzar de forma progresiva y puede pasar desapercibida durante años si no se revisa.

En muchos casos, es el entorno cercano quien primero detecta las señales. Sin embargo, aceptar que puede existir un problema auditivo no siempre es fácil, y por eso a menudo se atribuye únicamente a la edad y se retrasa la visita a una revisión. En realidad, la prevención y el seguimiento pueden marcar una gran diferencia en la evolución de la audición.

Factores de riesgo y prevención

Existen distintos factores que pueden influir en el deterioro de la audición a lo largo del tiempo. Además del envejecimiento, destaca la exposición continuada al ruido y el uso prolongado de auriculares -un hábito cada vez más extendido en todas las edades-, pero también influyen algunas enfermedades cardiovasculares o metabólicas, como la diabetes o la hipertensión, así como el consumo de ciertos medicamentos que pueden afectar al oído.

La prevención cobra una importancia especial en entornos ruidosos, como ocurre en el caso de Ibiza. Vivimos en una isla vibrante en la que eventos, locales de ocio, hostelería o determinados entornos laborales hacen que la exposición al sonido sea frecuente y, en muchos casos, prolongada. Por eso, vigilar nuestra salud auditiva es especialmente importante. Medidas sencillas como utilizar protección adecuada, descansar del ruido o realizar revisiones periódicas pueden ayudar a prevenir problemas a largo plazo.

Centro auditivo de Audika en Ibiza / D. R.

Revisa tu audición en Ibiza gratis y sin compromiso

No hay que esperar a oír mal. Las revisiones auditivas anuales, sobre todo a partir de los 55 años, son herramientas clave para detectar a tiempo cualquier cambio en la audición y actuar antes de que este afecte a la calidad de vida del paciente y sus familiares. Y es precisamente con este objetivo con el que Audika, compañía especializada en la atención integral de la salud auditiva, llega a Ibiza.

La empresa, que forma parte del grupo Demant, aterriza en la isla tras la incorporación de un centro ya existente, con una idea clara: seguir ofreciendo una atención cercana y profesional, ahora con el respaldo de un equipo especializado en cuidado auditivo y tecnología avanzada.

Quien lo desee puede reservar ya una revisión gratuita en Audika. En su nuevo centro, ubicado en la Av. d’Isidor Macabich, 52, profesionales especializados realizarán una prueba sencilla y personalizada, sin ningún tipo de compromiso y con una duración aproximada de una hora.

Durante la visita se realiza una entrevista inicial para conocer hábitos y síntomas, una exploración del oído y distintas pruebas que permiten evaluar tanto la audición como la comprensión del habla, utilizando equipamiento de vanguardia.

Los resultados se obtienen el mismo día y, en caso de ser necesario, se proponen soluciones personalizadas para mejorar la audición, incluyendo una selección de audífonos adaptados a cada pérdida y a las necesidades individuales, que pueden probarse sin compromiso.

Escuchar bien no es solo una cuestión de oír o no sonidos, sino de preservar la autonomía, la seguridad, la conexión con lo que nos rodea… Por eso, si hace tiempo que no te revisas la audición o has notado algún cambio, dar el paso puede ser el inicio de una mejor calidad de vida.