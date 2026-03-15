Clínica Dra. Yasmin Al Adib en Ibiza: armonización facial y láser para disminuir manchas, arrugas y cicatrices

La Clínica Dra. Yasmin Al Adib en Ibiza se ha consolidado como un centro de referencia en medicina estética por un enfoque muy concreto: la armonización facial, es decir, rejuvenecer y refrescar el rostro sin perder la identidad. En la consulta, cada vez más pacientes buscan resultados naturales y progresivos, con una planificación médica adaptada a su anatomía, edad, tipo de piel y objetivos.

En una isla donde el estilo de vida al aire libre forma parte del día a día, hay un factor que aparece con frecuencia en cada consulta, que es el sol. La exposición acumulada al son sin la protección adecuada puede acelerar la aparición de manchas y arrugas, especialmente en el rostro y las manos. Por ello, la clínica trabaja con distintos protocolos orientados a mejorar la textura, unificar el tono y recuperar luminosidad con innovadora tecnología médica y pautas de cuidado personalizadas.

Antes y depues del tratamiento de armonizacion facial en la clínica de la doctora Yasmín Al Adib. / Clínica Yasmín Al Adib

Manchas y fotoenvejecimiento

Para abordar el fotoenvejecimiento y mejorar la calidad cutánea, uno de los equipos más utilizados es la IPL (Luz Pulsada Intensa), muy demandado por su capacidad para tratar alteraciones del tono y mejorar el aspecto global de la piel.

En el tercio superior del rostro (frente, entrecejo y patas de gallo), una de las técnicas más utilizadas es la toxina botulínica, popularmente conocida como 'botox'. El objetivo es o suavizar la expresión para lograr un aspecto natura y más joven.

Cuando se trata de lesiones pigmentarias concretas o necesidades específicas, el equipo médico recurre también a láser Q-Switch y al láser CO₂, dos tecnologías que los especialistas eligen según el tipo de mancha, la profundidad o la zona que se va a tratar. Tras el procedimiento, se suelen pautar rutinas cosméticas a medida y fotoprotección estricta para ayudar a mantener los resultados y reducir el riesgo de rebote.

Arrugas de expresión: toxina botulínica con naturalidad

En el tercio superior del rostro (frente, entrecejo y patas de gallo), una de las técnicas más utilizadas es la toxina botulínica, popularmente conocida como 'botox'. El objetivo es o suavizar la expresión para lograr un aspecto natural y más joven.

En la clínica de la Dra. Yasmín Al Adib, también se emplea la toxina botulínica como opción terapéutica en casos de bruxismo y tensión mandibular, cuando está indicado, y siempre tras una evaluación individual.

Imagen del antes y despues tratamiento con acido hialurónico y toxina botulímica. / Clínica Yasmín Al Adib

Otra consulta habitual está relacionada con recuperar volúmenes, redefinir contornos o mejorar proporciones faciales mediante rellenos con ácido hialurónico. Tras la valoración, se elige el producto y el grado de reticulación más adecuado para cada zona, siempre buscando un resultado armónico y sin cambios drásticos.

Estimuladores de colágeno

Cuando el objetivo es mejorar la piel, la clínica incorpora estimuladores de colágeno y opciones avanzadas como polinucleótidos y exosomas, orientados a reforzar densidad, elasticidad y luminosidad en pieles con signos más marcados del paso del tiempo. En este enfoque, también se pautan tratamientos tipo skinbooster de hidratación profunda y protocolos con vitaminas y aminoácidos para acompañar la recuperación y potenciar el confort cutáneo. Este tipo de programas no se limita al rostro ya que el rejuvenecimiento de manos es otra de las demandas frecuentes, puesto que es una zona donde la exposición solar acumulada suele delatar el paso del tiempo.

Ejemplo de fotorejuvenecimiento de manos con IPL. / Clínica Yasmín Al Adib

Invierno en Ibiza: el mejor momento para tratar manchas y textura

En los meses de invierno, al ser más sencillo controlar la exposición solar, suelen realizarse con mayor frecuencia los tratamientos orientados a disminuir o eliminar las manchas con procedimientos que requieren cuidados posteriores. Es una época especialmente práctica para planificar protocolos con seguimiento médico y una rutina domiciliaria constante.

En Ibiza también están en auge las consultas relacionadas con la eliminación de cicatrices. En estos casos, el láser CO₂ se utiliza para mejorar la huella de cicatrices posquirúrgicas o traumáticas en casos seleccionados y tras la valoración por el equipo de especialistas.

Mapa de la ubicación de la Clínica Dra. Yasmin en Ibiza.

Además, la clínica aborda procedimientos de cirugía menor con recuperación planificada, como la blefaroplastia que es la eliminación del el exceso de piel, músculo y bolsas de grasa en los párpados; la otoplastia que se trata de una intervención para posicionar las orejas prominentes o para reducir el tamaño de las orejas grandes; o la bichectomía que consiste en eliminar la grasa localizada en las mejillas, según indicación. En los últimos años, ha crecido especialmente la lobuloplastia, es decir, el cierre del agujero del lóbulo y el cierre de orificios de piercing en distintas zonas. Estos tratamientos se realizan con anestesia local. También, la eliminación de tatuajes es otra de las técnicas que últimamente tiene bastante demanda.

En Ibiza también están en auge las consultas relacionadas con la eliminación de cicatrices. En estos casos, el láser CO₂ se utiliza para mejorar la huella de cicatrices posquirúrgicas o traumáticas en casos seleccionados y tras valoración.

La clínica recuerda que cualquier procedimiento quirúrgico, incluso cuando se considera sencillo, puede implicar riesgos y debe realizarse con valoración médica previa y con consentimiento informado.

Para abordar el fotoenvejecimiento y mejorar la calidad cutánea, uno de los equipos más utilizados es la IPL (Luz Pulsada Intensa). / Clínica Yasmín Al Adib

Aunque la tecnología y la inteligencia artificial ya están presentes en muchos sectores, en la clínica de la Dra. Yasmín Al Adib, apenas se utiliza, solo en casos de apoyo administrativo como en procesos de atención y organización. Los especialistas de esta clínica se centran en la valoración clínica, la planificación y la experiencia profesional.

Respecto a la duración de las intervenciones, depende del tratamiento y de los hábitos de cuidado. Por ejemplo, en protocolos de manchas, una buena fotoprotección y una rutina cosmética adecuada ayudan a mantener resultados durante años. En otros tratamientos, puede ser necesario un mantenimiento periódico en semanas, meses o años, según cada caso.

Contacto Clínica doctora Yasmín Al Adib en Ibiza:

Carrer d’Aragó, 123, Ibiza

Teléfono y WhatsApp: +34 625 096 245

Mail to: drayasminaladib@gmail.com