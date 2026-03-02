De un sueño familiar a un referente en la estética

En 2019, en una pequeña consulta de Ibiza, tres personas daban forma a un sueño que comenzaba con ideas en una pizarra. Así nació la Clínica Dra. Yasmin Al Adib, fruto de la visión compartida entre la doctora Yasmin Al Adib y su marido, Simón Planells. Su propósito era claro: ofrecer a los ibicencos una Medicina Estética de calidad, basada en ciencia, ética médica y personalización de cada tratamiento. En una época en que la estética comenzaba a masificarse, apostaron por la naturalidad y el respeto a la esencia de cada rostro.

Fachada de la clínica en la calle Aragón.

El proyecto, que empezó con recursos modestos pero con enorme vocación, fue creciendo hasta consolidarse como referente. Con los años, la clínica ha incorporado tecnologías de última generación. «La Medicina Estética Regenerativa ha supuesto una verdadera revolución: técnicas que estimulan la producción natural de colágeno y elastina sin dejar huella artificial, devolviendo a la piel su vitalidad con respeto y seguridad», asegura Al Adib.

Interior de la clínica.

El público también ha evolucionado. «Hoy acuden mujeres y hombres de distintas edades, muchos interesados en prevenir el envejecimiento mediante tratamientos no invasivos. Este cambio refleja una nueva mentalidad social: el cuidado estético ya no se entiende como lujo, sino parte del bienestar integral», añade.

El equipo de la clínica trabaja para realzar la belleza de sus clientes con el máximo respeto.

Detrás de cada tratamiento hay un equipo multidisciplinar —médicos, auxiliares y especialistas en aparatología— que se mantiene en formación continua para incorporar los últimos avances.

Pero más allá de la tecnología, la clínica conserva su esencia: ofrecer un espacio acogedor, seguro y humano, donde cada paciente se sienta acompañado y comprendido. En palabras de la doctora Al Adib, el verdadero éxito está en «ayudar a las personas a verse bien sin dejar de ser ellas mismas», filosofía que marca el pulso de la clínica desde aquel primer día en que todo comenzó con una simple pizarra.