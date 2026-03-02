Naturalidad, regeneración y la relevancia de ponerse en manos médicas

La medicina estética vive un momento de transformación global. Tras una época marcada por el auge del relleno facial y los cambios visibles, la tendencia actual se centra en la naturalidad, la regeneración cutánea y el acompañamiento médico integral. Sin embargo, esta evolución convive con una amenaza cada vez más evidente: el intrusismo profesional y la circulación de productos ilegales, una realidad que también afecta a Ibiza y Formentera.

El principal reto es que los pacientes acudan a centros autorizados y seguros.

Desde la Asociación de Medicina Estética de Baleares aseguran que el principal reto del sector es garantizar que los tratamientos se realicen en entornos autorizados, con productos regulados y en manos de médicos capacitados para actuar ante cualquier complicación. Porque, a fin de cuentas, todo el mundo puede aprender una técnica pero solo un médico titulado puede responder ante una complicación.

El riesgo de utilizar productos ilegales

Uno de los mayores peligros actuales para la población es la entrada en el mercado español de productos de medicina estética que no cuentan con autorización europea. Sustancias como toxina botulínica o determinados preparados regenerativos requieren controles estrictos de pureza, conservación y trazabilidad, que en estos casos de ilegalidad se pasan totalmente por alto, con los peligros que esto conlleva para la salud. Muchos de estos compuestos necesitan, además, cadena de frío y unas condiciones logísticas específicas que se pierden cuando se distribuyen de forma clandestina.

Además, desde el punto de vista médico, utilizar productos cuya composición exacta se desconoce supone asumir un riesgo imprevisible. Cuando ocurre una reacción adversa, desde una alergia severa hasta una necrosis, el profesional debe conocer exactamente qué ha inyectado para poder revertir la situación. Si el producto no está identificado ni homologado en la Unión Europea, no se puede siquiera notificar de forma adecuada una incidencia sanitaria.

Por todo ello, es muy importante saber que la medicina estética no es una acción cosmética superficial, sino un procedimiento médico invasivo que implica inyecciones, dispositivos energéticos o sustancias biológicamente activas. Y, como tal, puede generar complicaciones sistémicas.

Diferencia entre ser médico o aprender una técnica

El intrusismo es una preocupación constante en el sector a nivel nacional, y Baleares no queda al margen de esta situación. La normativa exige que los centros de medicina estética estén autorizados con el distintivo sanitario U.48, que implica control administrativo y la presencia de un médico responsable. Sin embargo, cada vez hay más casos de clínicas en las que el titular médico figura únicamente de forma nominal, mientras la práctica diaria recae en personal no acreditado.

Pero, ¿por qué es tan importante que haya un médico responsable? Una inyección de ácido hialurónico, por ejemplo, puede desencadenar una oclusión vascular. Si no se actúa con rapidez y conocimiento preciso, el paciente puede sufrir necrosis cutánea, pérdida de tejido o incluso complicaciones oculares graves. De ahí que la capacidad de realizar un diagnóstico y un tratamiento inmediato sea lo que distingue un acto médico de una técnica aprendida.

Otro de los problemas que afecta en gran medida a las islas es la oferta itinerante o domiciliaria: tratamientos que se realizan en viviendas particulares, barcos, gimnasios o incluso en eventos sociales. Estas prácticas están prohibidas por razones obvias de seguridad: en caso de anafilaxia, embolia o síncope, la respuesta debe ser inmediata y en un entorno sanitario preparado.

Anunciar tratamientos estéticos de bajo coste es otra de las realidades actuales. Diferencias de precio desproporcionadas suelen reflejar irregularidades en diferentes sentidos: productos no homologados, ausencia de fiscalidad, falta de seguro de responsabilidad civil o inexistencia de estructura sanitaria legal. Es muy importante que el paciente entienda que, en medicina estética, el precio no solo remunera el producto, sino también la formación médica, la infraestructura clínica y la capacidad de resolver complicaciones.

La nueva tendencia: menos volumen, más calidad de piel

Frente a la etapa de sobrerrelleno, la tendencia actual se orienta hacia la medicina regenerativa y la estimulación cutánea. El objetivo ya no es transformar el rostro, sino preservar su estructura, mejorar la calidad del colágeno y acompañar el envejecimiento de forma armónica.

Los inductores de colágeno, los protocolos de skincare médico y la aparatología avanzada (especialmente láseres y dispositivos energéticos) adquieren protagonismo en la actualidad. Se trata de trabajar desde la superficie hasta planos más profundos con criterios biológicos.

En este escenario, la Inteligencia Artificial empieza a desempeñar un papel relevante en el análisis facial, la parametrización energética y la personalización de tratamientos. No obstante, la IA sigue siendo exclusivamente una herramienta de apoyo. La valoración clínica integral, la interpretación de antecedentes médicos y la gestión de expectativas con el paciente continúan siendo funciones exclusivamente humanas.

La medicina estética bien ejercida forma parte de la medicina preventiva y del bienestar. Puede mejorar la calidad de la piel, reforzar la autoestima y acompañar el envejecimiento saludable. Pero cuando se trivializa o se delega en manos no cualificadas, deja de ser una herramienta de salud para convertirse en un riesgo innecesario, tal como denuncian desde la Asociación de Medicina Estética de Baleares.

En Ibiza, donde la imagen tiene un peso cultural y social evidente, la clave no está en hacer más tratamientos, sino en hacerlos mejor: con criterio médico, en entornos regulados y con la prudencia que exige cualquier acto sanitario.

Criterios para elegir una clínica segura:

1- Confirmar que el centro dispone de autorización sanitaria U48. Comprobar que la clínica está registrada como centro sanitario autorizado por la conselleria de Sanidad. 2- Verificar que el tratamiento lo realiza un médico colegiado. Consultar el listado oficial del Colegio de Médicos de Baleares para confirmar la titulación del profesional. 4- Solicitar información clara sobre el producto que se va a utilizar y su homologación europea. Saber qué sustancia se va a infiltrar (marca comercial y lote) y si el producto está aprobado en la Unión Europea. 5- Precaución ante ofertas agresivas. La decisión debe basarse en confianza médica, no en precio.