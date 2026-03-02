José Luis Rull, odontólogo y director de Clínica Dr. Rull en Ibiza: «La experiencia marca la diferencia en implantología cuando surgen complicaciones»

Tras más de una década velando por la salud bucodental de niños y adultos, la Clínica Dr. Rull continúa posicionándose como uno de los centros de confianza en implantología y regeneración ósea en Ibiza. Su director, el odontólogo José Luis Rull, destaca la apuesta por la tecnología y la formación constante como dos grandes pilares de su clínica.

¿En qué ha cambiado la implantología en los últimos años y qué técnicas marcarán el futuro inmediato?

La implantología ha pasado de ser principalmente quirúrgica a ser diagnóstica y planificada. Hoy entendemos mucho mejor la biología del hueso, los tejidos blandos y la oclusión. El futuro inmediato pasa por tratamientos menos invasivos, más precisos y personalizados, con cirugía guiada, planificación digital avanzada y técnicas de regeneración cada vez más predecibles.

¿Qué diferencia a un implante convencional de uno planificado con cirugía guiada digital como la que utilizan en la Clínica Dr. Rull?

La cirugía guiada parte de una planificación digital previa, basada en escáneres 3D y modelos virtuales. Esto permite colocar el implante en la posición ideal antes de entrar en quirófano, reduciendo errores, tiempo quirúrgico y molestias para el paciente. No es solo una cuestión de comodidad, sino de precisión biomecánica y biológica.

¿Cuáles son los factores que determinan el éxito a largo plazo de un implante?

Tres pilares fundamentales: Diagnóstico correcto (hueso, encía, mordida y estado general del paciente); planificación y ejecución quirúrgica precisa; y mantenimiento a largo plazo, con controles periódicos y buena higiene. El implante no fracasa solo por la cirugía; muchas veces falla por lo que ocurre después.

La tecnología ha logrado pasar de decisiones basadas en experiencia a decisiones basadas en datos objetivos

¿Existen perfiles de pacientes que hace unos años no eran candidatos a implantes y ahora sí lo son?

Sí. Pacientes con poco hueso, encías finas o antecedentes complejos hoy pueden tratarse gracias a técnicas de regeneración ósea y planificación avanzada. Eso sí, no todo es ‘poner implantes a todo el mundo’, hay que seleccionar bien y explicar límites con honestidad.

¿Qué se entiende exactamente por regeneración ósea, y cuándo es necesaria antes de colocar un implante?

La regeneración ósea consiste en recuperar volumen y calidad de hueso cuando este se ha perdido. Es necesaria cuando el hueso no es suficiente para colocar un implante de forma segura y estable. No es un extra, es una fase terapéutica clave en muchos tratamientos.

¿Cuáles son las principales causas de pérdida de hueso maxilar?

La más frecuente es la pérdida prolongada de dientes sin reposición, seguida de la enfermedad periodontal. También influyen traumatismos, infecciones y, en algunos casos, factores sistémicos o hábitos como el tabaco.

El director de la clínica, José Luis Rull, con parte de su equipo compuesto por especialistas en las distintas áreas de la salud bucodental. / TONI ESCOBAR

¿Cómo ha transformado la tecnología digital la planificación de los implantes?

Ha permitido pasar de decisiones basadas en experiencia a decisiones basadas en datos objetivos. Hoy planificamos sobre imágenes tridimensionales, simulamos el resultado y anticipamos problemas antes de empezar.

¿Qué aporta el escáner 3D frente a las pruebas radiológicas tradicionales?

Aporta visión tridimensional real, fundamental para evaluar hueso, nervios y senos maxilares. No sustituye al criterio clínico, pero lo complementa de forma decisiva.

¿Cuál es, o será en el futuro, el papel de la Inteligencia Artificial en implantología?

La IA será una herramienta de apoyo al diagnóstico y planificación, nunca un sustituto del profesional. Ayudará a detectar patrones, riesgos y opciones terapéuticas, pero la decisión final seguirá siendo clínica y humana.

¿Cómo ha mejorado la experiencia del paciente en implantología respecto a hace una década?

Muchísimo. Hoy podemos realizar tratamientos con mínimas molestias, menos inflamación y recuperaciones más rápidas, siempre que el caso esté bien indicado y planificado.

Hay muchos otros factores que influyen en las caries tanto como el cepillado

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la actualidad?

La caries y la enfermedad periodontal siguen siendo las más prevalentes, especialmente en adultos. Ambas están muy relacionadas con hábitos, pero también con factores genéticos y sistémicos.

La caries sigue siendo una enfermedad muy habitual, ¿tiene siempre relación con una mala higiene?

No siempre. La caries es una enfermedad multifactorial: dieta, frecuencia de ingesta, saliva, anatomía dental y microbiota influyen tanto como el cepillado.

¿El mal aliento siempre está relacionado con problemas dentales?

No. En la mayoría de casos tiene origen oral, pero también puede estar relacionado con problemas digestivos, respiratorios o metabólicos.

La medicina avanza rápido, ¿qué importancia dan en su clínica a la formación?

Es una prioridad absoluta. La tecnología sin formación no sirve de nada. Invertimos tiempo y recursos en actualización constante, tanto individual como de equipo.

¿Cómo imagina la odontología dentro de una década?

Más preventiva, más digital y más personalizada. Pero también más exigente en diagnóstico y ética profesional.

Invertir en prevención bucodental es salud para toda la vida / Diario de Ibiza

¿Presenta Ibiza algún perfil de paciente particular en implantología?

No especialmente. El paciente es similar al de cualquier otro lugar, lo que determina el tratamiento es el cuidado personal, la salud general y el diagnóstico.

¿Existe el turismo sanitario como tal en su área de trabajo?

En mi experiencia, el turismo sanitario como tal no existe en implantología en Ibiza. Atendemos pacientes extranjeros, pero en su mayoría son residentes. En temporada alta vemos sobre todo urgencias, además, siendo sinceros, a veces cuesta más una noche en Ibiza que un implante.

¿Qué busca hoy el paciente internacional?

Lo mismo que el local: calidad, seguridad, tecnología y confianza.

¿Por qué es clave acudir a un especialista en implantología y regeneración ósea?

Porque son tratamientos complejos, con implicaciones a largo plazo. La experiencia marca la diferencia cuando surgen complicaciones.

¿Qué debería valorar un paciente antes de someterse a un tratamiento de este tipo?

Formación acreditada, experiencia real, capacidad de explicar alternativas y riesgos, y un enfoque conservador cuando es posible.

¿Cómo se mantiene actualizado un profesional en un campo que evoluciona tan rápido?

Con formación continua, lectura crítica de la evidencia científica y con una revisión constante de los resultados propios.

¿Hacia dónde evolucionará la implantología en los próximos cinco o diez años?

Hacia tratamientos más precisos, menos invasivos y mejor integrados en la salud general del paciente. Ya estamos en ese camino gracias a la planificación digital y la comprensión biológica.

¿Qué avances le resultan más prometedores en regeneración ósea?

Las mejoras en biomateriales y técnicas biológicas que permiten regeneraciones más predecibles y estables, siempre basadas en evidencia y no en modas.