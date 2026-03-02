Las farmacias, protagonistas de la transición digital y puerta de entrada a la salud en Balears

Este fin de semana, Balears dará un paso decisivo hacia la modernización de la gestión de la medicación con la transición del sistema de receta electrónica RELE al nuevo sistema SIGMA, una plataforma desarrollada y gestionada íntegramente por el IB-Salut. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) ha trabajado durante meses para garantizar que este cambio se lleve a cabo con total seguridad, previsión y coordinación entre las farmacias comunitarias.

Durante los días 21 y 22 de febrero, coincidiendo con la migración técnica, todo el personal del Centro de Atención al Usuario (CAU) del COFIB estará de guardia, preparado para atender de manera inmediata cualquier incidencia que pueda surgir. En las últimas semanas se han ofrecido indicaciones operativas detalladas, acompañamiento técnico y apoyo continuado a las farmacias comunitarias para asegurar que afronten la transición con plena preparación. Para reforzar este despliegue, el COFIB ha movilizado a todo su personal con el objetivo de facilitar un inicio operativo de SIGMA lo más eficiente posible.

Paralelamente, el COFIB y el IB-Salut han trabajado conjuntamente en la comunicación institucional dirigida a la ciudadanía, garantizando una información clara y coordinada sobre el proceso de cambio tecnológico. Esta labor conjunta ha permitido trasladar confianza y previsión en un momento clave para el sistema sanitario.

Además del impulso digital, el COFIB sitúa para 2026 la consolidación del papel de la farmacia comunitaria como primera puerta de salud en Balears, una línea estratégica que el Col·legi reforzará durante este año. En este contexto, las farmacias continúan ampliando su función social gracias a iniciativas como los Puntos Violeta, un recurso de apoyo y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. En las Illes Balears ya hay cerca de 70 farmacias comunitarias adheridas, y el COFIB trabajará en 2026 para que más farmacias del archipiélago se sumen a este programa. El objetivo es avanzar hacia un modelo de farmacia de proximidad, plenamente integrada en la red asistencial, accesible para la ciudadanía y coordinada con otros profesionales sanitarios, ampliando así su aportación al sistema y reforzando su labor preventiva, asistencial y comunitaria.

De cara a este nuevo año, el COFIB ha fijado una agenda de retos compartidos para fortalecer este modelo de proximidad. Entre las prioridades destacan el refuerzo del papel del farmacéutico dentro del sistema sanitario, la mejora de la coordinación con la Administración y otros colectivos profesionales, la gestión eficiente de los desabastecimientos, la digitalización de procesos y la actualización del Grado de Farmacia para adaptarlo a las nuevas necesidades del sector. Estos retos requieren una respuesta conjunta para garantizar una distribución adecuada de funciones y evitar solapamientos entre niveles asistenciales.

La realidad asistencial demuestra que las farmacias comunitarias pueden expandir su cartera de servicios sin renunciar a su esencia: cercanía, accesibilidad y acompañamiento continuado. Su implicación en proyectos de salud pública, prevención y apoyo comunitario confirma que la farmacia es un actor esencial para acercar el sistema sanitario a la ciudadanía y mejorar los resultados en salud.

Las líneas de trabajo impulsadas para 2026 dibujan un rumbo claro: consolidar un modelo de farmacia comunitaria moderno, integrado, sostenible y profundamente conectado con la ciudadanía. Un modelo en el que la innovación tecnológica —representada por el nuevo sistema SIGMA— convive con la función social, la atención de proximidad y el compromiso profesional. Un modelo que sitúa a las farmacias como un pilar imprescindible del sistema sanitario balear y como la primera puerta hacia la salud para miles de personas cada día.