«En dermatología, la tecnología siempre debe ir unida a un buen diagnóstico»

¿Cuáles son los tratamientos más demandados en su clínica?

La doctora Alejandra Tomás es especialista en dermatología estética y terapia láser.

Trabajamos casi por igual la dermatología clínica quirúrgica, estética y cosmética. Los tratamientos responden a la enfermedad o preocupación del paciente, que pueden ir desde un tumor en la piel que requerirá una extirpación quirúrgica, una dermatitis con intenso picor que requerirá tratamientos con cremas y quizá pastillas, o mantener una piel sana y bonita haciendo frente a algunas señales del fotoenvejecimiento, lo que requerirá el uso de láseres y otros procedimientos. Los tratamientos nunca son estándar porque no hay dos pacientes iguales, intentamos siempre ofrecer la mejor opción terapéutica individualizada.

En su especialidad, la tecnología es un aliado indispensable. En su clínica, ¿con qué tecnología cuenta?

La tecnología va de la mano en los distintos momentos de la atención al paciente, pero por poner un ejemplo, en el caso de dispositivos de luz contamos con distintas opciones de luz pulsada intensa, láseres continuos ablativos, fraccionados ablativos y no ablativos, terapia fotodinámica, terapia biofotónica, terapia LED. El campo de los láseres y fuentes de luz es un área de mi trabajo que me apasiona, como también apasiona a mi compañera la doctora Alejandra Tomás. Con ello podemos abordar manchas, acné y melasma, queratosis actínicas y daño solar, cicatrices, envejecimiento o desequilibrio cutáneo, entre otros. Es importante destacar que la tecnología siempre debe ir acompañada de un buen diagnóstico y normalmente combinar tratamientos médicos, para obtener los mejores resultados.

¿Qué patologías ve en su consulta con más frecuencia?

Respecto a consultas más clínicas, destacan las lesiones pigmentadas (lunares o nevus) y los tumores cutáneos (carcinomas y melanomas), las infecciones de todo tipo (tiñas, bacterias, escabiosis, infecciones de transmisión sexual), las dermatitis, las alteraciones de la piel de los niños, el acné, la rosácea y el melasma. El área de los nevus o lunares y los tumores cutáneos o cánceres de piel es muy importante dentro de nuestra especialidad, ya que descuidarlo puede acarrear desenlaces desafortunados para el paciente y tenemos la suerte de contar con una dermatóloga experta en esta área.

En dermatología estética, ¿qué es lo que más demandan los pacientes?

Las principales consultas abarcan el tratamiento de las manchas y las arrugas, seguidas por la flacidez o las cicatrices. Se trata de conseguir una piel sana, bonita y equilibrada, lo que frecuentemente implica hábitos saludables, rutina cosmética y en ocasiones tratamientos médicos, así como aparatología e inyectables. Todo esto tiene sentido si parte de un conocimiento exhaustivo de la piel en su estado sano y patológico, de la capacidad de diagnosticar una mancha, por ejemplo, que puede ser un lentigo solar, melasma, o un melanoma. Estamos viviendo una nueva forma de entender la dermatología estética y la longevidad, cambiando el concepto de intentar arreglar algo cuando ya está muy dañado por intentar mantenerlo sano y natural, de inicio. Esto en ocasiones pasa por tratamientos de mantenimiento anuales o con la frecuencia que se considere en cada caso, para resetear la piel de los daños que acumula estación tras estación.

¿Qué factores influyen en el envejecimiento de la piel?

Influyen la edad, factores genéticos, alimentación, estilo de vida, entorno social y algo que influye mucho es el tabaco. En este sentido hemos incorporado a nuestro equipo a un neumólogo, el doctor Borja Recalde, experto en cáncer de pulmón y su prevención. Y en el envejecimiento de la piel, además de lo anterior, es muy importante el fotoenvejecimiento, el ocasionado por la exposición excesiva a la radiación solar, y recientemente se ha evidenciado cómo también la luz de móviles, ordenadores y otros dispositivos (luz azul artificial) puede contribuir al daño de la piel.

En Ibiza y Formentera, ¿se siguen las mismas tendencias que en el resto del mundo?

En general, sí. Por la peculiaridad de nuestro estilo de vida en las islas, algunos problemas clínicos y estéticos son más frecuentes. No obstante, nos preocupan y ocurren cosas similares y los avances terapéuticos viajan rápido. En medicina es muy importante estar al día y eso implica esforzarse por estudiar y formarse en congresos, cursos y estancias.

¿Qué pautas debemos seguir para prevenir el fotoenvejecimiento de la piel?

Ordenar nuestros hábitos de vida: alimentación e hidratación adecuadas, realización de ejercicio, pasar tiempo al aire libre, tener vida social, seguir medidas de protección solar con aplicación de fotoprotector a lo largo del día si estamos bajo el sol y dermocosmética justa y adecuada, tanto tópica como oral. Además, considerar el uso de protección solar frente a la luz azul especialmente en pacientes con patologías que cursan con manchas también mientras trabajan frente al ordenador.