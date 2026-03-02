Ángel Gálvez Rabadán: «Apuesto por el trato familiar, la excelencia y los resultados al servicio del paciente»

En su clínica ¿Cuáles son los tratamientos que más realiza?

El rejuvenecimiento facial con láser, la eliminación de manchas con láser y el injerto capilar son tratamientos en los que somos muy potentes. También, la medicina regenerativa, los rellenos, los hilos tensores, la aplicación de bótox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, vitaminas o mesoterapia facial son técnicas que cada vez realizo más en la consulta.

La medicina regenerativa. ¿Qué es exactamente?

Es una rama de la medicina que estimula y aprovecha la capacidad natural del propio organismo para repararse, regenerarse y rejuvenecer tejidos dañados o envejecidos, en lugar de sustituirlos o simplemente disimular el problema.

En medicina estética, ¿hay modas?

Hoy se lleva la armonía. Se busca la proporción. Hubo un periodo, llevo 15 años trabajando en medicina estética, en que todo se hacía de manera muy escueta; luego fue el boom de hacer las cosas a lo loco, la gente pedía barbaridades como muchos pómulos o labios muy gruesos. Actualmente, debido a que hay pacientes cada vez más jóvenes, y que la medicina estética llega a más personas, la tendencia es a hacer mejoras puntuales que no se noten en exceso, algo positivo que coincide con mi manera de trabajar.

Con la innovación, ¿la cirugía ha quedado en segundo plano?

Ahora hay tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos como son los rellenos, hilos, toxina botulínica, láseres… Para atacar la flacidez o rejuvenecimiento, en vez de un lifting quirúrgico, hay veces que se puede mejorar mucho el aspecto, la piel y las arruguitas finas con láseres de CO2, un método que se llama resurfacing. Es como reepitelizar la piel, el cuerpo regenera piel nueva, con colágeno y elastina, y da un aspecto nuevo, tenso y más lozano.

¿Qué papel juega la tecnología en ese cambio de enfoque?

La tecnología, los medicamentos, y las herramientas que utilizamos han mejorado enormemente. Esta evolución ayuda a que los resultados sean mejores, naturales y que perduren más.

¿Y respecto a la seguridad?

Si el tratamiento lo hace un profesional muy bien dotado técnicamente y con suficientes años de experiencia, la tecnología ayuda a que no existan complicaciones, no voy a decir a cero, pero sí se reducen al mínimo.

El láser se utiliza para mil cosas, ¿qué otras aplicaciones tiene en su consulta?

Sobre todo se utiliza mucho para eliminar cicatrices y para quitar tatuajes, pigmentos, arañas vasculares o varices, por ejemplo.

Una de las preocupaciones es la duración de los tratamientos, en el caso del injerto capilar ¿es definitivo o hay que retocarlo?

El trasplante queda para siempre, pero hay que hacer un mantenimiento y unas revisiones, que suelen ser semestrales o anuales, para ver el resultado y ajustar la medicación.

¿Y el rejuvenecimiento facial?,

También suele haber revisiones una vez al año, pero cada caso se estudia en profundidad.

¿Qué tiene de especial la Clínica Gálvez Rabadán?

Apuesto por el trato familiar, la excelencia y los resultados al servicio del paciente, el trato es cercano y correcto, tanto que muchas veces se convierten en casi mis hermanos. Cada persona es un paciente. Los pacientes no son clientes, son personas que luego me voy a encontrar por la calle y quiero verles felices con el resultado.