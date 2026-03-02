Alberto Fernández, doctor en Ibiza con estándares de excelencia: "No podemos crear dientes aún, pero sí que el paciente no perciba que los perdió"

Desde que, hace algo más de un año, la Clínica Dental Fernández pasó a formar parte del grupo MAEX, el doctor Alberto Fernández, especialista en implantología y regeneración ósea, atraviesa uno de los momentos más plenos de su trayectoria profesional. «Me siento en plenitud, disfrutando más que nunca y con la enorme dicha de contar con un equipo excelente que no sólo me acompaña sino que me hace seguir profundamente ilusionado y actualizado», afirma.

Tecnología, conocimiento y experiencia han convertido a MAEX Fernández en una clínica de referencia. / CLÍNICA DENTAL MAEX FERNÁNDEZ

Tras años compaginando la práctica médica con la gestión empresarial, a día de hoy su realidad es distinta: «Ahora únicamente me dedico a la medicina. Antes tenía que dispersar mis esfuerzos en multitud de tareas para las que, sencillamente, no estaba preparado». Aquella etapa, reconoce, le permitió valorar el esfuerzo de los pequeños y medianos empresarios, pero también comprender que su vocación estaba exclusivamente en el ejercicio clínico. Un equipo «que se deje la piel» en MAEX Fernández

La integración en MAEX ha reforzado la estructura de la clínica, que cuenta con un equipo amplio y altamente cualificado. Para Alberto Fernández, más allá del currículum, hay un valor irrenunciable: la implicación. «Permítame expresarme en castizo: ‘que se dejen la piel’».

Las tasas de éxito en tratamientos de regeneración ósea e implantología alcanzan el 98%

El compromiso con cada paciente es el eje que vertebra toda la actividad de esta clínica dental de Ibiza. Las tasas de éxito en tratamientos de regeneración ósea e implantología alcanzan el 98%, una cifra que sitúa al centro en estándares de excelencia. Sin embargo, el doctor no oculta que el 2 % restante le quita el sueño. Y es que, en la Clínica Dental MAEX Fernández reciben casos de alta complejidad procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, lo que exige «un esfuerzo de intendencia notorio» y una enorme responsabilidad.

Cuando un tratamiento no evoluciona según lo previsto, «se replantea, buscamos alternativas y se le exponen al paciente», explica Fernández, quien insiste en que prácticamente todos los casos tienen solución, «salvo contraindicaciones médicas o psicológicas».

Fascinación por la ‘Restitutio ad integrum’ en Clínica Dental Maex Fernández

La reconstrucción tridimensional del hueso es una de las grandes especialidades de la Clínica Dental MAEX Fernández. ¿Qué la hace tan apasionante? «Me maravilla la posibilidad de la ‘Restitutio ad integrum’, es decir, que el paciente recupere lo perdido sin secuelas», devolviendo al conjunto su función y aspecto inicial. Aunque la ciencia aún no permite crear dientes naturales, los tratamientos actuales logran que el paciente apenas perciba que en algún momento los perdió.

El doctor Alberto Fernández es especialista en implantología y regeneración ósea. | FIRMA FOTÓGRAFO / Diario de Ibiza

La clínica recurre a alternativas respaldadas cuando la regeneración ósea no es viable

Cuando la regeneración ósea no es viable, la clínica recurre a alternativas respaldadas por la ciencia y la experiencia acumulada. «Curiosamente, se han retomado técnicas que cayeron en desuso como los implantes subperiósticos, que permiten resolver casos complejos de forma relativamente sencilla y rápida», expone el doctor. El reto, reconoce, es avanzar hacia su progresiva democratización.

Manejo integral de los tejidos para alcanzar la excelencia

La Clínica Dental MAEX Fernández tiene una visión integral que le permite abordar cada caso de forma global. «La única forma de alcanzar la excelencia es dominar el manejo de los tejidos duros (el hueso) y los blandos», sostiene Alberto Fernández, quien añade que deben considerarse también las particularidades físicas, laborales y de hábitos de cada paciente, teniendo en cuenta además los aspectos de la prótesis y la integración del conjunto en la cara del paciente.

Mapa de la Clínica Dental MAEX Fernández en Ibiza.

Ese planteamiento global explica que cada vez más pacientes de fuera de Ibiza acudan a la clínica para obtener soluciones tras múltiples intentos fallidos. Buscan soluciones eficientes y, una vez en la consulta, perciben un trato humano cercano y una dedicación plena que les aportan confianza y seguridad.

El impulso de MAEX y la vocación docente

Entrar a formar parte del grupo MAEX ha supuesto un impulso organizativo y técnico en esta clínica dental de Ibiza. «MAEX no para de aportarnos ideas, soluciones, materiales, mejoras técnicas y soporte humano que hace que todo sea mucho más sencillo, rápido y coordinado», señala Fernández, satisfecho con la sinergia generada.

Pacientes de fuera de Ibiza acuden a esta clínica dental para obtener soluciones tras intentos fallidos

Mirando al futuro, su ambición es clara: mejorar en todos los frentes y volcar parte de su energía en la docencia. El doctor considera que compartir conocimiento es una forma de democratizar determinados tratamientos: «De este modo, mucha más gente podrá recibir tratamientos de alta calidad y mejorar su calidad de vida». Rechaza la «celotipia profesional» y apuesta por difundir lo aprendido a lo largo de décadas de experiencia.