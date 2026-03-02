Más de 3.000 pacientes en sólo cuatro años: confianza y evolución constante

Con apenas cuatro años de trayectoria, el Instituto Médico Dental Can Ramón se ha consolidado como uno de los centros de referencia en la isla de Ibiza. Desde su apertura en 2022, ha alcanzado ya los 3.000 pacientes, un crecimiento sostenido que refleja tanto la demanda existente como la eficacia de un modelo basado en la especialización, la tecnología y el abordaje integral de la salud.

Prevención y todo tipo de tratamientos de odontología en esta clínica. | FOTOS: VICENT MARÍ

El éxito del Instituto Médico Dental Can Ramón, situado en Santa Eulària, ha ido acompañado de una ampliación progresiva del equipo médico en sus diferentes áreas. Uno de los principales motores de este crecimiento ha sido la consolidación y ampliación del área de cirugía oral avanzada, una especialidad clave dentro del modelo asistencial del centro.

El centro está situado en la calle Ricardo Curtoys Gotarredona, en Santa Eulària. | VICENT MARÍ

Cirugía oral avanzada: planificación y precisión

La doctora María Fernández Cardona, especialista en ortodoncia y ortopedia.

El área quirúrgica del Instituto Médico Dental Can Ramón es especialista en cirugía oral avanzada, regeneración ósea e implantología, y cuenta con un equipo formado por la Dra. Lourdes Tur Colomar y el Dr. Aingueru Aramendia Unzué, ambos con una amplia experiencia clínica. La incorporación de un segundo cirujano responde directamente al aumento de la demanda y refuerza también la capacidad del centro para abordar casos de alta complejidad.

La doctora Lourdes Tur Colomar, directora médica del Instituto Médico Dental.

La planificación quirúrgica previa digital es uno de los elementos diferenciales de esta clínica: permite realizar una cirugía virtual antes de intervenir al paciente. «Este procedimiento permite anticipar cada fase de la intervención, reducir el número de complicaciones y lograr cirugías mucho más precisas y predecibles», explica la Dra. Tur Colomar.

El Instituto Médico Dental Can Ramón trabaja exclusivamente con sistemas de implantología de marcas líderes como Straumann y BTI, respaldadas por décadas de investigación científica, lo que garantiza resultados fiables y duraderos. Para obtener unos diagnósticos precisos y exhaustivos, el centro dispone del equipo Ortophos S, que ofrece radiografías de baja radiación, con programas específicos para niños que minimizan al máximo la exposición.

Además, las cirugías pueden realizarse con sedación consciente, gracias a la colaboración con OBA Sedaciones, dirigida por el Dr. Stevens Salva Sutherland. Se trata de una técnica que permite reducir significativamente la ansiedad del paciente, mejorando tanto la experiencia como el postoperatorio. «Tener a un anestesista en la clínica aporta una excelente seguridad en todos los procedimientos más complejos, y hace que los pacientes no tengan malas experiencias, ni dolor ni miedo», expresa el doctor.

Toda la tecnología y la experiencia se ponen a disposición del área de implantología y regeneración ósea. Sin embargo, desde la dirección médica subrayan que la filosofía del centro es siempre conservadora y orientada a preservar la dentición natural siempre que sea posible. «A pesar de dedicarme a la implantología, el mejor implante será siempre salvar tu propio diente», afirma la Dra. Lourdes Tur Colomar.

Higiene dental y periodoncia

La prevención es otro de los pilares del Instituto Médico Dental Can Ramón. El área de higiene dental y periodoncia, dirigida por Mónica Valero, también directora de la clínica, aplica los protocolos GBT (Guided Biofilm Therapy), un sistema de origen suizo considerado uno de los más avanzados en el cuidado bucodental. «Gracias a esta metodología, las higienes son más confortables, respetuosas con el esmalte y eficaces en el control del biofilm, contribuyendo a mantener la salud oral a largo plazo», detallan desde la clínica.

Tratar la causa, no sólo el síntoma

El área de ortodoncia y ortopedia, dirigida por María Fernández Cardona, se ha reforzado este año con la incorporación de la Dra. Sandra Cardona Soria, especialista en ortodoncia y odontopediatría. El equipo trabaja de forma coordinada con las logopedas Irene Serra y Jessica Paredes, ofreciendo un servicio integral que aborda de manera conjunta casos de maloclusión en los que el origen es funcional.

Este enfoque interdisciplinar permite tratar problemas de habla, deglución o respiración que, de no corregirse, podrían comprometer el éxito del tratamiento ortodóncico.

Mum&baby care: Especialistas en suelo pélvico y salud materno-infantil Mum&Baby Care es la unidad del Instituto Médico Dental Can Ramón especializada en salud materno-infantil. Se trata de un área que nace con el objetivo de acompañar a las madres desde la preparación al parto, el posparto y la recuperación del suelo pélvico hasta la búsqueda de soluciones para las alteraciones del desarrollo en la etapa infantil. En el área de fisioterapia se abordan patologías como la incontinencia urinaria, el dolor pélvico, disfunciones sexuales, prolapsos iniciales y la recuperación tras el parto. También se realizan valoraciones preventivas para mujeres que desean conocer el estado de su suelo pélvico. En el ámbito pediátrico, Mum&Baby Care trabaja alteraciones del desarrollo motor, cólicos del lactante, problemas respiratorios y disfunciones orofaciales. Los tratamientos combinan terapia manual, ejercicio terapéutico y tecnología avanzada como INDIBA, aplicada de forma individualizada. En esta unidad intervienen las fisioterapeutas María Colomar Marí y Rocío, ambas especializadas en suelo pélvico, junto a la psicóloga Elena Torres Colomar, experta en psicología y sexualidad. Mum&Baby Care - Dirección: C/ Carrer de Sant Josep, 26, Santa Eulària - Teléfono: 606 35 91 13

Rehabilitación oral avanzada y estética dental

Desde sus inicios, el área de rehabilitación oral avanzada y estética dental de la clínica está liderada por la Dra. Irene Castillo, especialista en endodoncia y rehabilitación compleja. Su trabajo se apoya en tecnología de última generación como el escáner intraoral iTero Lumina y la fresadora Midas SprintRay Straumann Signature, que permiten realizar determinados tratamientos protésicos directamente en la clínica, reduciendo tiempos y aumentando la precisión de cada tratamiento.

Armonización orofacial: un enfoque integral del rostro

La Dra. María Eugenia Piñeiro dirige el área de estética, con alta especialización en armonización orofacial. La especialista aborda asimetrías faciales, déficits de mentón o pómulos y alteraciones derivadas de una mala oclusión, que se analizan desde diferentes especialidades para ofrecer resultados armónicos y naturales mediante técnicas de medicina estética avaladas científicamente.

Además, el centro cuenta con la osteópata Alba de Felipe, quien se encarga de «integrar los cambios en la estructura corporal del paciente tanto de forma preventiva como a posteriori del trabajo orofacial», según la propia profesional.

Bruxismo, ATM y salud emocional

El tratamiento del bruxismo (apretamiento o rechinamiento involuntario de los dientes) y las alteraciones que afectan a la articulación temporomandibular (ATM) se abordan también desde una perspectiva multidisciplinar en el Instituto Médico Dental Can Ramón. La visión médica de la Dra. Lourdes Tur Colomar, las aportaciones de la fisioterapeuta María Colomar Marí y la intervención de la psicóloga Elena Torres Colomar consiguen integrar el componente físico y emocional del problema para buscar las soluciones más adecuadas en cada caso.

Un centro con visión global de la salud

El Instituto Médico Dental Can Ramón completa su oferta asistencial con áreas como psicología general y suelo pélvico, donde trabajan fisioterapeutas y psicólogos especializados en preparto, posparto, rehabilitación en distintas etapas de la vida y sexualidad, reforzando una visión de la salud que va más allá de la odontología.

Con una estructura muy sólida, un equipo en constante evolución y una clara apuesta por la tecnología y el trabajo interdisciplinar, el Instituto Médico Dental Can Ramón se consolida como un ejemplo de cómo la cirugía avanzada y la atención integral pueden ser el eje de un proyecto sanitario de éxito en Ibiza.