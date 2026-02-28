Tabaco, vapeo y cáncer oral: señales que deben ponernos en alerta según varios especialistas de Ibiza
La detección temprana del cáncer oral cambia de forma radical el pronóstico. Por ello, es importante acudir al dentista ante «cualquier lesión que no se cure en dos semanas». ¿La mejor prevención? Una buena alimentación, no fumar ni vapear
Cáncer oral: la importancia del diagnóstico precoz
Aunque es menos frecuente que otros tumores, el cáncer oral representa un problema de salud muy importante. Puede aparecer en labios, lengua, encías, mejillas o paladar, y su detección temprana cambia de forma radical el pronóstico. De ahí que las revisiones bucodentales por parte de especialistas sean esenciales.
«El cáncer oral suele aparecer como lesiones que no curan: úlceras persistentes, manchas blancas o rojas, bultos duros o sangrados sin causa clara», advierte el odontólogo José Luis Rull, de la Clínica Dr. Rull en Ibiza, quien añade una recomendación clara: «Cualquier lesión que no desaparece en dos semanas debe revisarse».
La doctora y directora médica del Instituto Médico Dental Can Ramón, Lourdes Tur Colomar, refuerza la necesidad de autoexploración y vigilancia. La doctora coincide en los tiempos que deben ponernos en alerta, y recuerda los principales factores de riesgo: tabaco, alcohol, exposición solar crónica e infección por Virus del Papiloma Humano (VPH). No obstante, la doctora advierte de que, en algunos casos, no existe un desencadenante externo, lo que puede asociarse a «procesos más agresivos, ya que es el propio cuerpo el que produce la lesión».
Tabaco y vapeo, dos hábitos nocivos para la salud
El impacto del tabaco sobre la salud oral y general está ampliamente documentado. Sin embargo, el auge del vapeo en los últimos años ha generado nuevas preocupaciones, y a día de hoy todavía no se conocen todos los efectos nocivos que este hábito puede causar, si bien ya se tienen algunas evidencias. «Vapear no es inocuo», afirma el doctor José Luis Rull. Aunque elimina la combustión, mantiene sustancias irritantes que pueden favorecer sequedad bucal, inflamación gingival y alteraciones de la mucosa.
«Los cigarrillos electrónicos contienen sustancias que pueden irritar los tejidos orales, aumentar la sequedad bucal y favorecer infecciones y enfermedad periodontal», expone el doctor Alberto Fernández, de la Clínica Dental MAEX Fernández de Ibiza. A nivel general, «también pueden afectar al sistema respiratorio y cardiovascular, y el vapor puede contener compuestos potencialmente cancerígenos».
En este sentido, la doctora Lourdes Tur Colomar señala la relación del vapeo con patologías pulmonares como la EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), así como su impacto negativo en el control de la enfermedad periodontal y en el estado general de la cavidad oral.
