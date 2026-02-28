María Colomar Marí, especialista en suelo pélvico en Ibiza: «Si hay dolor en las relaciones sexuales o pérdidas de orina hay que ir al especialista»

Durante mucho tiempo, el suelo pélvico ha sido uno de los grandes olvidados de la salud. Sin embargo, este conjunto de músculos sostiene funciones básicas que influyen en nuestra calidad de vida, por lo que es fundamental acudir a un especialista ante cualquier anomalía. La fisioterapeuta María Colomar Marí, del centro Mum&Baby Care en Ibiza, explica por qué es fundamental dejar de considerar ciertas molestias como normales, y qué señales hay que tener en cuenta para acudir a un profesional. La prevención y un tratamiento adecuado pueden marcar un antes y un después en la salud integral de la mujer.

La fisioterapeuta afirma que no hay una edad concreta para realizar una primera valoración: depende de cada paciente.

¿Qué es exactamente el suelo pélvico?

Cuando hablo con las pacientes, suelo comparar el suelo pélvico con una hamaca ya que es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos localizados en la pelvis y que tienen función de sostén de órganos como la vejiga, el útero y el recto en mujeres, y la próstata en hombres, además de tener función en el control de esfínteres y colaborar en la función sexual.

¿Por qué es tan importante para la salud general?

Porque interviene en funciones básicas de nuestra vida. Cuando el suelo pélvico está en equilibrio, ni pensamos en él. Cuando aparece alguna disfunción, puede afectar a cómo nos movemos, cómo hacemos deporte, cómo vivimos nuestra sexualidad e incluso a nuestra autoestima. Al final no es solo una cuestión íntima, es salud global.

¿Por qué la fisioterapia de suelo pélvico sigue siendo una gran desconocida para muchas personas?

No solo el saber qué es el suelo pélvico: el autoconocimiento del propio cuerpo y la autoexploración en la mujer ha sido, y sigue siendo, un tabú en la sociedad. Se habla poco de pérdidas de orina, de prolapsos, y menos aún de dolor en las relaciones sexuales. Además, culturalmente se ha normalizado que muchos síntomas forman parte de ser mujer o de haber tenido hijos. Por suerte, cada vez hay más información y creo que la fisioterapia y la divulgación del autocuidado está influyendo, en positivo, en este proceso.

Embarazo, parto y posparto: ¿qué papel juega la fisioterapia antes y después?

La fisioterapia tiene un papel clave en el proceso de embarazo tanto a nivel preventivo como terapéutico. Durante el embarazo ayudamos a la mujer a preparar el suelo pélvico para el parto, mejorar la conciencia corporal y prevenir futuras disfunciones que puedan aparecer. Una vez en el postparto, evaluamos y rehabilitamos para recuperar la función, tratar cicatrices, diástasis abdominal, pérdidas de orina y posible dolor entre otras disfunciones que puedan aparecer. Considero que la fisioterapia en este proceso no debería ser un extra sino parte del cuidado básico en este proceso.

¿Qué señales de alerta indican que el suelo pélvico no está funcionando correctamente?

Creo que todos sabemos cuándo algo en nuestro cuerpo no está funcionando, pero también de nosotros depende saber qué es lo que está pasando y ponerle remedio, por lo menos intentarlo. Lo mismo pasa con una disfunción del suelo pélvico. Si aparece un dolor durante las relaciones sexuales, o si vamos a entrenar y saltando noto que acabo de perder unas gotitas de orina no hay que perder el tiempo y acudir a un especialista en el ámbito para diagnosticar qué es lo que está pasando y tratarlo lo más rápido posible. Algunos de los síntomas que podemos encontrarnos son las pérdidas de orina, gases o heces durante el esfuerzo o por urgencia, sensación de peso o bulto en la vagina, dolor en relaciones, como hemos hablado, o dolor pélvico crónico.

¿Por qué muchas mujeres normalizan síntomas como pérdidas de orina o dolor y no consultan?

Pienso que si ha sido lo que habitualmente has visto en tu entorno y en éste se ha normalizado, acabas pensando que es un proceso inevitable y sin solución, por tanto, te habitúas a convivir con la disfunción. También influyen la vergüenza y la falta de información. Muchas personas no saben que la fisioterapia, junto con el trabajo con un equipo multidisciplinar, puede ayudar de forma eficaz.

¿Qué importancia tiene el tratamiento del suelo pélvico durante y después de la menopausia?

Durante la menopausia se dan varios procesos fisiológicos como son la disminución de estrógenos y progesterona, entre otros, hecho que puede afectar a la calidad de los tejidos provocando mayor sequedad vaginal, menor elasticidad de los tejidos y más riesgo de tener disfunciones como pérdida de orina o prolapso uterino o de vejiga. El objetivo principal que tendremos en estos casos será mejorar la calidad de vida de la paciente. Lo bueno del tratamiento es que nunca es tarde para empezar. El tratamiento y entrenamiento adecuados pueden mejorar la calidad de vida de la paciente incluso años después del inicio de la disfunción.

¿Cómo influye el suelo pélvico en la vida sexual y el bienestar emocional?

Influye muchísimo. Cuando hay, por ejemplo, dolor o miedo al dolor, la musculatura puede entrar en tensión constante, afectando al deseo y la autoestima. Recuperar la función muchas veces supone recuperar confianza y conexión con el propio cuerpo.

¿Qué impacto psicológico tienen las disfunciones del suelo pélvico?

No te puedo decir el impacto exacto que tienen los pacientes, esto te lo sabría responder mejor nuestra psicóloga especializada en sexología, pero sí que te puedo decir por experiencia clínica que cualquier disfunción en nuestro suelo pélvico no solo es un problema físico. Es cuestión de calidad de vida. Si hay disfunción puede ir acompañada de la mano de inseguridad, aislamiento social, vergüenza y ansiedad, y por tanto afectar a nuestro estado psicológico.

¿Qué hábitos diarios dañan más el suelo pélvico sin que nos demos cuenta?

Hay pequeños gestos que repetimos a diario y que pueden dañar el suelo pélvico sin que seamos conscientes. Por ejemplo, empujar al orinar ‘por prisa’, aguantar las ganas de ir al baño, cargar peso sin una buena gestión de la presión abdominal o realizar esfuerzos sin coordinación con la respiración. También el estreñimiento crónico es uno de los grandes enemigos del suelo pélvico. Al final, no es un gesto aislado, sino la repetición constante de estos hábitos.

¿Hacer abdominales o correr puede ser perjudicial?

No podemos decir que ningún ejercicio sea perjudicial sin antes ver ante qué caso estamos. Depende de cómo esté ese suelo pélvico y de cómo se realice el ejercicio. Unos abdominales tradicionales mal ejecutados o correr sin una buena gestión de la presión pueden aumentar la carga sobre el suelo pélvico, como cualquier otro ejercicio mal hecho, pero con una valoración previa y un trabajo específico se puede seguir haciendo el deporte que guste sin problema. El objetivo no es limitar, sino enseñar a entrenar de forma segura.

¿Es suficiente con hacer ejercicios de Kegel?

No. Los ejercicios de Kegel, aunque sean los ejercicios más conocidos dentro de este ámbito, son solo una parte del tratamiento y, además, no todas las mujeres necesitan fortalecer o los tendrán indicados; por eso es tan importante una valoración individualizada. Hacer ejercicios sin saber si son los adecuados para ti puede no ser eficaz e incluso empeorar los síntomas.

¿A partir de qué edad recomienda una primera valoración?

No hay una edad concreta. Recomiendo una primera valoración en momentos clave como el embarazo, el postparto o la menopausia, pero también cuando aparece cualquier síntoma, aunque sea leve. Incluso es muy recomendable hacer una revisión en mujeres jóvenes deportistas de manera preventiva. Igual que vamos al dentista a revisar, aunque no duela nada, el suelo pélvico también merece esa prevención.

¿Qué deportes son más agresivos para el suelo pélvico?

Los deportes de alto impacto como el crossfit o los entrenamientos con saltos repetidos generan mayor presión sobre el suelo pélvico. Pero repito, eso no significa que estén prohibidos, sino que requieren una buena preparación y una musculatura que sea capaz de gestionar esa carga. Cada cuerpo responde de forma distinta y ahí es donde entra la importancia de la valoración individual.

¿Una persona que ha sufrido problemas de suelo pélvico puede volver a practicar deportes de impacto?

En muchos casos, sí. Con un buen trabajo de fuerza, coordinación y gestión de presiones, muchas mujeres pueden volver o continuar con su deporte de impacto. Lo importante es hacerlo de forma progresiva y con seguimiento profesional si ha habido una disfunción previa.

¿Qué le diría a alguien que convive con síntomas, pero aún no se ha atrevido a consultar?

Le diría que no está sola y que tiene solución; no deberíamos conformarnos con vivir con pérdidas, dolor o incomodidad. Consultar no significa que el problema sea grave, significa que quieres cuidarte. Muchas veces les digo la siguiente frase a mis pacientes, que durante mi especialidad en suelo pélvico me dijo una profesora: «Pedir ayuda es un acto de autocuidado, no de debilidad».