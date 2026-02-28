¿Sabes cómo afecta una mala salud oral a la salud general? Problemas cardiovasculares, diabetes y complicaciones en el embarazo

La salud bucodental ha dejado de entenderse como un ámbito aislado para integrarse en el concepto de salud general. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas respalda una idea clara: lo que ocurre en la boca puede influir en el resto del cuerpo, y a la inversa. «Cuando existe una mala salud bucodental, las bacterias pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar inflamación en otras partes del organismo. Enfermedades como la periodontitis se han relacionado con problemas cardiovasculares, diabetes mal controlada y complicaciones en el embarazo», detalla el doctor Alberto Fernández, de la Clínica Dental MAEX Fernández en Ibiza.

El odontólogo José Luis Rull Rivera, director de la Clínica Dr. Rull, respalda esa misma idea: «La boca no está aislada del resto del organismo. Es una puerta de entrada constante de bacterias e inflamación». Las infecciones crónicas, como la periodontitis, «pueden influir en procesos inflamatorios sistémicos y agravar enfermedades generales. Mantener una buena salud oral es parte del cuidado global de la salud».

En la misma línea, la doctora Lourdes Tur Colomar, del Instituto Médico Dental de Ibiza, incide en el impacto sistémico de las patologías orales. Procesos como la gingivitis, la periodontitis o incluso las caries «están asociados a un incremento de marcadores inflamatorios sistémicos y a un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, neurológicas y respiratorias», desarrolla la especialista.

Desde la enfermedad periodontal hasta el cáncer oral, la prevención y el control periódico son pilares fundamentales no solo para conservar los dientes sino para proteger el estado general del organismo. «Mantener encías y dientes sanos no sólo previene el dolor o la pérdida dental, sino que contribuye a una mejor salud general, bienestar y calidad de vida», concluye el doctor Alberto Fernández.

Prevención como estrategia central

Los especialistas consultados en Ibiza coinciden en que la revisión periódica es la herramienta más eficaz para evitar complicaciones en la salud oral. En pacientes sanos, José Luis Rull recomienda acudir al odontólogo «cada 6 o 12 meses», no solo para detectar caries sino para evaluar encías, desgaste dental, lesiones en mucosas o cambios imperceptibles para el paciente. «La prevención siempre es más sencilla que el tratamiento», afirma.

La doctora Tur Colomar insiste en la necesidad de individualizar la frecuencia de las visitas: «No existe una regla única; lo habitual para pacientes sanos suele ser cada 6 o 12 meses, pero el intervalo debe adaptarse según las condiciones del paciente». El objetivo, subraya, es mantener la salud y prevenir complicaciones antes de que aparezcan síntomas. Y es que, según indica el doctor Fernández, estas visitas periódicas permiten «detectar problemas en fases tempranas, cuando el tratamiento es más sencillo y menos costoso», y destaca que, enfermedades bucales como la caries o la enfermedad de las encías, pueden no causar dolor en sus fases iniciales.

«Las revisiones periódicas y las limpiezas profesionales ayudan a prevenir complicaciones, mantener una buena higiene oral y conservar la salud dental a largo plazo», sentencia Fernández.

¿Qué importancia tiene la alimentación en la salud oral? Frecuencia más que cantidad

La alimentación es otro de los factores que juega un papel determinante en la salud bucodental. Más allá del tipo de alimentos, que por supuesto es muy importante, la frecuencia de ingesta es clave. «No solo importa qué se come, sino cuántas veces al día», explica el odontólogo José Luis Rull. El consumo repetido de azúcares y ultraprocesados incrementa el riesgo de caries, y compromete además la salud de encías y hueso.

Una alimentación saludable ayuda a fortalecer dientes y encías. / SHUTTERSTOCK

Por su parte, Lourdes Tur Colomar detalla el mecanismo biológico: «El consumo frecuente de azúcares produce una caída del pH que desmineraliza el esmalte». Las bebidas azucaradas entre comidas son, según advierte la especialista, una de las principales causas de caries y erosión dental. Además, las dietas bajas en nutrientes pueden debilitar la respuesta inmunológica y favorecer la enfermedad periodontal. Por ello, recomienda una alimentación «equilibrada y consciente» como parte de la prevención integral.

«Una dieta rica en frutas, verduras, lácteos, proteínas y agua ayuda a fortalecer los dientes y mantener las encías sanas», apunta el doctor Alberto Fernández, quien asegura que «algunos alimentos estimulan la saliva, que actúa como un protector natural de la boca, ayudando a neutralizar ácidos y bacterias».

La boca, primer aviso de enfermedades sistémicas

La cavidad oral puede ofrecer señales tempranas de patologías generales. «Alteraciones como diabetes mal controlada, déficits vitamínicos, anemia o trastornos autoinmunes pueden manifestarse primero en encías, mucosas o lengua», expone el odontólogo José Luis Rull.

La doctora Lourdes Tur Colomar comparte esta misma visión, y recuerda una frase que marcó su formación: «La boca es como un espejo del estado en el que se encuentra nuestro organismo», del doctor Santiago Tur Serra. Gingivitis severas de difícil control pueden alertar de una diabetes no diagnosticada; glositis y palidez mucosa, de déficits de vitamina B12 o hierro; la sequedad extrema, de un síndrome de Sjögren; o determinadas úlceras, de enfermedades hematológicas. «También se pueden observar signos de anemia, osteoporosis o enfermedades autoinmunes», añade el doctor Alberto Fernández.

La exploración oral, por tanto, trasciende el ámbito dental y adquiere valor médico. «El odontólogo no sólo cuida los dientes, sino que puede detectar cambios que aconsejen derivar al paciente a otros profesionales de la salud», indica Fernández.

Cáncer oral: la importancia del diagnóstico precoz

Aunque es menos frecuente que otros tumores, el cáncer oral representa un problema de salud muy importante. Puede aparecer en labios, lengua, encías, mejillas o paladar, y su detección temprana cambia de forma radical el pronóstico. De ahí que las revisiones bucodentales por parte de especialistas sean esenciales.

«El cáncer oral suele aparecer como lesiones que no curan: úlceras persistentes, manchas blancas o rojas, bultos duros o sangrados sin causa clara», advierte el odontólogo José Luis Rull, quien añade una recomendación clara: «Cualquier lesión que no desaparece en dos semanas debe revisarse».

Lourdes Tur Colomar, por su parte, refuerza la necesidad de autoexploración y vigilancia. La doctora coincide en los tiempos que deben ponernos en alerta, y recuerda los principales factores de riesgo: tabaco, alcohol, exposición solar crónica e infección por Virus del Papiloma Humano (VPH). No obstante, la doctora advierte de que, en algunos casos, no existe un desencadenante externo, lo que puede asociarse a «procesos más agresivos, ya que es el propio cuerpo el que produce la lesión».

Tabaco y vapeo, dos hábitos nocivos para la salud

El impacto del tabaco sobre la salud oral y general está ampliamente documentado. Sin embargo, el auge del vapeo en los últimos años ha generado nuevas preocupaciones, y a día de hoy todavía no se conocen todos los efectos nocivos que este hábito puede causar, si bien ya se tienen algunas evidencias. «Vapear no es inocuo», afirma el doctor José Luis Rull. Aunque elimina la combustión, mantiene sustancias irritantes que pueden favorecer sequedad bucal, inflamación gingival y alteraciones de la mucosa.

Vapear puede provocar problemas respiratorios y cardiovasculares, entre otros. / SHUTTERSTOCK

«Los cigarrillos electrónicos contienen sustancias que pueden irritar los tejidos orales, aumentar la sequedad bucal y favorecer infecciones y enfermedad periodontal», expone el doctor Alberto Fernández. A nivel general, «también pueden afectar al sistema respiratorio y cardiovascular, y el vapor puede contener compuestos potencialmente cancerígenos».

En este sentido, la doctora Lourdes Tur Colomar señala la relación del vapeo con patologías pulmonares como la EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), así como su impacto negativo en el control de la enfermedad periodontal y en el estado general de la cavidad oral.

Diabetes, corazón e inflamación crónica

La mala salud oral también puede estar relacionada con determinadas enfermedades sistémicas, y es bidireccional en algunos casos. «La diabetes tiene una relación bidireccional con la periodontitis. La diabetes mellitus no controlada aumenta el riesgo y severidad de la periodontitis oral, al igual que la periodontitis no estabilizada agrava y complica el control glucémico», detalla la doctora Lourdes Tur Colomar.

A nivel cardiovascular, la periodontitis activa se asocia a mayor riesgo de eventos ateroscleróticos debido al aumento de bacteriemia, inflamación sistémica crónica y disfunción endotelial. Ambas patologías crónicas —diabetes y enfermedad periodontal— deben mantenerse estabilizadas para evitar descompensaciones mutuas.

Las infecciones orales crónicas suponen una carga inflamatoria constante para el organismo. «Esto no ‘apaga’ el sistema inmunológico, pero sí lo mantiene activado de forma innecesaria», y puede influir en la respuesta frente a otras enfermedades, según el odontólogo José Luis Rull. La doctora Tur Colomar coincide en esta afirmación: «Enfermedades como la gingivitis o la periodontitis provocan una inflamación constante en nuestro organismo. El sistema inmunológico tiene que estar siempre activo para combatirlas, lo que puede reducir su capacidad de responder a otras infecciones y mantener al cuerpo en un estado de alerta permanente». Además, la diseminación de bacterias orales a través del torrente sanguíneo puede agravar patologías existentes o dificultar su control. «Incluso precipita el desarrollo de nuevas patologías», puntualiza Lourdes Tur Colomar.

Salud bucodental: más allá de la estética

La conclusión es clara: la salud bucodental no es solo una cuestión estética ni se limita exclusivamente al ámbito dental. Se trata de un componente esencial de la medicina preventiva.

Recomendaciones de los especialistas: Revisiones periódicas.

Higiene adecuada.

Alimentación equilibrada.

Abandono de hábitos tóxicos como el tabaco o el vapeo.

Como resume el odontólogo José Luis Rull, «cuidar la boca es cuidar el organismo». Y, como recuerda la doctora Tur Colomar, observarla con atención puede ofrecer las primeras pistas de lo que sucede en el resto del cuerpo.