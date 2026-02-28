José Luis Rull, odontólogo: Cuando las encías hablan del corazón y del cerebro

Durante mucho tiempo hemos pensado que la boca iba ‘por libre’, como si los dientes y las encías no tuviesen nada que ver con el resto del cuerpo. Sin embargo, cada vez sabemos mejor que la salud bucodental está íntimamente relacionada con la salud general, y que algunas enfermedades de la boca pueden actuar como un problema silencioso que afecta a otros órganos.

Una de las más importantes es la enfermedad periodontal, conocida popularmente como piorrea. No se trata solo de sangrar al cepillarse o de tener mal aliento. Es una infección crónica de las encías que, si no se trata, va destruyendo poco a poco el hueso que sujeta los dientes. Y lo hace sin dolor en muchas ocasiones, lo que la convierte en una enfermedad especialmente traicionera.

Cuando las encías están enfermas, el cuerpo vive en un estado de inflamación constante, es como tener una pequeña herida abierta todos los días. Además, las bacterias y las sustancias inflamatorias pueden pasar al torrente sanguíneo y viajar por el organismo. Esto no significa que la periodontitis ‘cause’ directamente otras enfermedades, pero sí que puede empeorar situaciones ya delicadas.

La relación con el corazón

En los últimos años se ha estudiado mucho la relación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares, como el infarto o la arteriosclerosis. Hoy sabemos que las personas con encías enfermas tienen más probabilidades de sufrir problemas cardiovasculares, especialmente si se suman otros factores como el tabaco, la diabetes o el colesterol alto.

La explicación es bastante lógica: la inflamación crónica y las bacterias que circulan por la sangre pueden dañar las paredes de los vasos sanguíneos. No es una causa única ni directa, pero sí un factor que suma riesgo, y, en salud, muchas veces el problema no es una sola causa, sino la acumulación de varias.

¿Y qué tiene que ver la boca con el cerebro?

En los últimos años ha empezado a llamar la atención la posible relación entre la salud de las encías y enfermedades como la demencia. Diversos estudios han observado que las personas con enfermedad periodontal avanzada, o con una pérdida importante de dientes, presentan más riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

La explicación más aceptada apunta de nuevo a la inflamación crónica. El cerebro es especialmente sensible a los procesos inflamatorios mantenidos durante años, y una infección activa en la boca puede convertirse en una fuente constante de inflamación para todo el organismo. Además, algunas investigaciones han detectado bacterias propias de la enfermedad periodontal en tejidos cerebrales de pacientes con Alzheimer, lo que ha abierto nuevas líneas de estudio sobre esta conexión.

Conviene ser claros y prudentes, hoy no podemos decir que la enfermedad de las encías cause demencia, pero sí sabemos que una mala salud oral no ayuda al cerebro, y que mantener las encías sanas reduce una carga inflamatoria innecesaria. Por eso, cuidar la boca no es solo una cuestión estética o funcional, sino también una pieza más dentro de una estrategia de envejecimiento saludable.

Prevención: una inversión sencilla

La buena noticia es que la enfermedad periodontal se puede prevenir y controlar. Revisiones periódicas, limpiezas profesionales cuando están indicadas y una higiene diaria correcta marcan la diferencia. No se trata de cepillarse más fuerte, sino mejor, y de limpiar entre los dientes, algo que muchas personas olvidan. Además, es fundamental entender que las encías no se “curan solas”. Si sangran de forma habitual, no es normal y conviene revisarlas. Detectar la enfermedad a tiempo evita problemas mayores, tanto en la boca como fuera de ella.

Una visión más amplia de la salud

Hoy la medicina avanza hacia un enfoque más global, donde los profesionales trabajamos de forma coordinada. La boca no es un órgano aislado, es parte del cuerpo. Igual que cuidamos la tensión arterial o el azúcar en sangre, cuidar las encías es cuidar la salud general.

Mi opinión es clara: debemos dejar de ver la odontología solo como algo estético o puntual. La prevención bucodental es una herramienta de salud pública, sencilla, accesible y con un impacto real en la calidad de vida a largo plazo.

A veces, cuidar el corazón y el cerebro empieza por algo tan básico como mirar bien las encías.