¿Cuáles son los errores más comunes en la limpieza diaria de la boca? Varios dentistas de Ibiza te dan la respuesta

Mantener una correcta higiene oral va íntimamente ligado a prevenir diversas enfermedades como la caries, los problemas periodontales y otras dolencias propias de la cavidad bucal. ¿Cuáles son los errores más comunes en la limpieza diaria de la boca? El cepillado insuficiente y la falta de uso de hilo dental están entre las principales faltas, según varios dentistas en Ibiza.

Cepillado insuficiente en tiempo o técnica

«Uno de los errores más habituales es realizar un cepillado insuficiente en tiempo o técnica», manifiesta la doctora Lourdes Tur Colomar, del Instituto Médico Dental Can Ramón de Ibiza, quien apunta que el cepillado debe durar más de dos minutos y cubrir todas las superficies. En este sentido, la profesional puntualiza que las técnicas de cepillado deben ser individualizadas: no todas las personas tienen las mismas necesidades. «Cada técnica se tiene que adaptar al paciente para conseguir un buen resultado en la higiene oral diaria (uso de cepillos interdentales, irrigador dental, seda dental...) con las indicaciones pertinentes del profesional», detalla.

Cada persona, según sus características, requiere de técnicas de cepillado distintas. | SHUTTERSTOCK

Es importante tener en cuenta que cepillar más fuerte no mejora los resultados. Un cepillado demasiado agresivo puede lesionar las encías, creando incluso recesiones: la encía se inflama y se retrae, dejando parte de la raíz del diente al descubierto. Además, un cepillado excesivamente fuerte puede dañar el esmalte.

El cambio periódico del cepillo de dientes es otro de los consejos de los dentistas, que suelen recomendar desechar el cepillo cada tres meses aproximadamente, aunque aparentemente esté en buenas condiciones.

No utilizar 'productos milagro' sin criterio profesional

Otro de los fallos más frecuentes es «abusar de ‘productos milagro’ sin criterio profesional», tal como apunta el odontólogo de Ibiza José Luis Rull. Cualquier sustancia que se aplique en la cavidad oral debe estar indicada y controlada por un especialista, evitando seguir recomendaciones difundidas en redes sociales desde perfiles no cualificados, ya que pueden comprometer seriamente la salud bucodental.

Los expertos aconsejan seguir las indicaciones para una buena higiene diaria, así como cuidar la alimentación, otro de los factores que más directamente inciden en la salud oral.