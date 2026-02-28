Especialidades Médicas | Higiene oral
¿Cuáles son los errores más comunes en la limpieza diaria de la boca? Varios dentistas de Ibiza te dan la respuesta
El cepillado insuficiente en tiempo y técnica o el uso de productos milagro son peligrosos para dientes y encías
Mantener una correcta higiene oral va íntimamente ligado a prevenir diversas enfermedades como la caries, los problemas periodontales y otras dolencias propias de la cavidad bucal. ¿Cuáles son los errores más comunes en la limpieza diaria de la boca? El cepillado insuficiente y la falta de uso de hilo dental están entre las principales faltas, según varios dentistas en Ibiza.
Cepillado insuficiente en tiempo o técnica
«Uno de los errores más habituales es realizar un cepillado insuficiente en tiempo o técnica», manifiesta la doctora Lourdes Tur Colomar, del Instituto Médico Dental Can Ramón de Ibiza, quien apunta que el cepillado debe durar más de dos minutos y cubrir todas las superficies. En este sentido, la profesional puntualiza que las técnicas de cepillado deben ser individualizadas: no todas las personas tienen las mismas necesidades. «Cada técnica se tiene que adaptar al paciente para conseguir un buen resultado en la higiene oral diaria (uso de cepillos interdentales, irrigador dental, seda dental...) con las indicaciones pertinentes del profesional», detalla.
Es importante tener en cuenta que cepillar más fuerte no mejora los resultados. Un cepillado demasiado agresivo puede lesionar las encías, creando incluso recesiones: la encía se inflama y se retrae, dejando parte de la raíz del diente al descubierto. Además, un cepillado excesivamente fuerte puede dañar el esmalte.
El cambio periódico del cepillo de dientes es otro de los consejos de los dentistas, que suelen recomendar desechar el cepillo cada tres meses aproximadamente, aunque aparentemente esté en buenas condiciones.
No utilizar 'productos milagro' sin criterio profesional
Otro de los fallos más frecuentes es «abusar de ‘productos milagro’ sin criterio profesional», tal como apunta el odontólogo de Ibiza José Luis Rull. Cualquier sustancia que se aplique en la cavidad oral debe estar indicada y controlada por un especialista, evitando seguir recomendaciones difundidas en redes sociales desde perfiles no cualificados, ya que pueden comprometer seriamente la salud bucodental.
Los expertos aconsejan seguir las indicaciones para una buena higiene diaria, así como cuidar la alimentación, otro de los factores que más directamente inciden en la salud oral.
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Un conocido dj en Ibiza vuelve a ser papá
- Una orquesta en directo en Amnesia Ibiza para celebrar sus 50 años
- Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Detenidos tres patrones de pateras en Ibiza tras una espectacular persecución en el mar
- PSOE de Ibiza: 'El nuevo parking del bulevar Abel Matutes hipoteca nuestra ciudad por 40 años
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera