Alberto Fernández: La Singularidad Tecnológica. A vueltas con la IA

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado el ámbito de la salud en los últimos años. Gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y apoyar en diagnósticos más precisos, hoy contamos con herramientas que mejoran la prevención, agilizan los tratamientos y optimizan los resultados clínicos. En odontología, por ejemplo, la IA puede ayudar a identificar caries en radiografías, planificar implantes con gran exactitud o diseñar tratamientos de ortodoncia personalizados. Sin duda, estamos ante un avance que multiplica las posibilidades de ofrecer una atención más eficiente y segura.

Sin embargo, en medio de este progreso tecnológico, es fundamental no perder de vista el valor insustituible de lo humano. La salud no se limita a datos, imágenes o algoritmos: implica personas con miedos, dudas y expectativas. La dedicación, la empatía y el cariño que un profesional transmite en cada consulta no pueden ser reemplazados por ninguna máquina. Escuchar al paciente, comprender su situación particular y acompañarlo durante el tratamiento forman parte esencial del proceso de cuidado.

En la odontología actual, además, existe un aspecto que merece especial atención: la creciente carencia de dentistas generales. El dentista general es quien resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud bucodental, desde una caries hasta una enfermedad periodontal inicial. Es también quien conoce de forma integral al paciente y quien, cuando es necesario, deriva adecuadamente a un especialista. Su papel es clave para garantizar una atención accesible, continua y de calidad.

La tecnología seguirá avanzando, pero el corazón de la medicina y la odontología seguirá siendo humano. Incluso en escenarios teóricos como el de la Singularidad Tecnológica, entendida como el momento en que la inteligencia artificial pudiera igualar o superar la capacidad intelectual humana, nuestra profesión se encuentra todavía muy lejos de verse plenamente sustituida. La atención odontológica implica afrontar movimientos inesperados del paciente, gestionar necesidades fisiológicas inmediatas y atender dimensiones emocionales y psicológicas que requieren presencia, criterio clínico y sensibilidad humana en tiempo real. No puede existir una máquina capaz de responder de manera integral a todas estas variables simultáneamente.

Esto no significa que la IA no vaya a transformar nuestro día a día. Muy al contrario, numerosos aspectos vinculados a la práctica profesional sí se verán progresivamente optimizados: la gestión administrativa, el control de stocks, la automatización de pedidos, la organización de agendas o el análisis de datos clínicos. La combinación equilibrada entre innovación tecnológica y vocación humana es, hoy más que nunca, el verdadero camino hacia una atención sanitaria completa, eficiente y cercana.