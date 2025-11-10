¿Qué hay que llevar en el botiquín de viaje? Una médica habla de los 'imprescindibles'

Cuando se prepara una maleta para las vacaciones, a menudo se piensa primero en la ropa, el protector solar o los documentos, pero rara vez en el botiquín. Sin embargo, contar con uno bien equipado puede marcar la diferencia entre un simple contratiempo y un verdadero problema de salud durante un viaje. Cortes, picaduras, mareos o molestias digestivas son imprevistos comunes que pueden arruinar unos días de descanso si no se dispone de lo necesario para atenderlos a tiempo.

Llevar un botiquín básico permite actuar con rapidez en lugares donde no siempre es fácil encontrar una farmacia o recibir atención médica inmediata. Los expertos recomiendan adaptarlo al destino, la duración del viaje y las condiciones personales de cada viajero.

La médica Alexia Hartmann detalla qué no puede faltar en un botiquín cuando se sale de vacaciones. "Yo siempre llevo algo para la alergia, antihistamínicos y también cortisona. Llevo biodramina para el mareo", comenta. Además, señala la importancia de incluir antiinflamatorios y medicamentos para la fiebre, así como tratamientos para el reflujo y el malestar estomacal en personas sensibles.

En caso de gastroenteritis, Hartmann recomienda solo medicación para cortar el vómito y suero oral para rehidratar, evitando el uso de antidiarreicos. También aconseja consultar siempre con un médico antes de viajar si se desean llevar antibióticos, aunque en su caso, como profesional, incluye dos genéricos: uno para tratar la diarrea del viajero y pomadas con antibiótico y cortisona.

El botiquín ideal, según la doctora, debe completarse con suero fisiológico en monodosis, gotas para los oídos, guantes, pinzas, tijeras, tiritas, esparadrapo, vendas y gasas estériles. En resumen, un pequeño equipamiento que puede convertirse en el mejor aliado frente a imprevistos lejos de casa.