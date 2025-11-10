"Dormir solo 4 horas equivale, en rendimiento mental, a haberse bebido seis cervezas": los expertos hablan sobre la falta de sueño en adolescentes

Dormir no es solo una cuestión de rutina, sino una necesidad biológica que influye directamente en la salud física, mental y emocional. Diversos estudios han demostrado que descansar entre siete y nueve horas diarias contribuye a mantener un sistema inmunitario fuerte, una mejor memoria y un estado de ánimo más estable. Sin embargo, en una sociedad cada vez más acelerada, el sueño suele ser uno de los primeros sacrificios en la agenda cotidiana.

La falta de descanso, sobre todo cuando se prolonga en el tiempo, no solo afecta al rendimiento laboral o académico, sino también a la seguridad y al bienestar general. Conducir, estudiar o tomar decisiones complejas con pocas horas de sueño puede tener consecuencias comparables a hacerlo bajo los efectos del alcohol, según advierten los especialistas.

En el pódcast Mami, qué dices, la doctora especialista en insomnio Nuria Roure ha participado en una conversación sobre los hábitos de sueño, especialmente entre los adolescentes. Durante la entrevista, el presentador le dice: "Como los niños o los adolescentes van a dormir tarde, el instituto tendría que empezar más tarde. La primera clase tendría que ser sobre las 10.00 horas".

Ante esta observación, la doctora Roure explica que los adolescentes deberían dormir unas nueve horas nocturnas para garantizar un correcto desarrollo y rendimiento. Añade, además, un dato impactante: "Las personas que han pasado más de 20 horas despiertas; es decir, que han dormido solo unas cuatro horas esa noche… al día siguiente su capacidad cognitiva, de concentración y de atención es similar a la de haber consumido unas seis cervezas".

Sus declaraciones ponen de relieve la urgencia de educar sobre la higiene del sueño y de adaptar, en la medida de lo posible, los horarios escolares y laborales a los ritmos biológicos de cada edad.