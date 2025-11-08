Grupo Policlínica supera las 500 intervenciones de cirugía robótica en Ibiza. ¿Sabes en qué especialidades se utiliza?
La implantación del sistema robótico Da Vinci ha permitido a Grupo Policlínica situarse como un referente sanitario en Baleares
Grupo Policlínica ha transformado la práctica quirúrgica en apenas dos años en Ibiza gracias al sistema robótico Da Vinci, con el que ya ha realizado más de 500 operaciones desde su puesta en marcha en 2023. La incorporación de esta tecnología de última generación ha situado a la isla en el mapa nacional de la innovación médica, mejorando la calidad asistencial de los residentes en la isla.
Primera cirugía robótica en Ibiza: mayo de 2023
Tras meses de preparación técnica y formación de los equipos, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario realizó la primera cirugía robótica en mayo de 2023. «El objetivo siempre fue ofrecer una cirugía más precisa y con menos complicaciones. Hoy realizamos procedimientos más seguros, con menos días de estancia y una recuperación más rápida», explica el doctor Leopoldo Salvatierra, cirujano general del Grupo Policlínica.
Las primeras intervenciones se centraron en Cirugía General y en Urología, áreas donde la evidencia científica ya demostraba las ventajas del sistema. «Aunque se asocia principalmente al cáncer de próstata, el robot también aporta beneficios en vejiga y riñón», añade Alessio Zordani, jefe clínico de la Unidad de Urología. En esta especialidad es ya habitual el uso del robot también para la cirugía del prolapso de órganos pélvicos.
Cirugía General, la unidad con más intervenciones
La Unidad de Cirugía General es hoy la que más procedimientos robóticos realiza, con más de 300 operaciones. Su equipo se ha especializado en cirugías de la pared abdominal, cirugía bariátrica y cirugía colorrectal, consolidando una pericia que lo sitúa al nivel de otros hospitales privados de referencia en España. «El robot dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta cotidiana», destacan desde la dirección médica.
Otras especialidades, como la Ginecología, también han incorporado el sistema en procedimientos oncológicos y de suelo pélvico, reforzando su versatilidad.
Un hito regional: primera lobectomía torácica robótica en Baleares
El gran salto de 2025 llegó con la primera lobectomía torácica robótica de Baleares, realizada por el equipo liderado por el doctor Albert Jáuregui, referente nacional en cirugía torácica mínimamente invasiva.
La intervención, destinada a extirpar un lóbulo pulmonar afectado por una patología oncológica, marcó un punto de inflexión. «La cirugía torácica es de las más complejas por la precisión que exige. Poder realizarla con asistencia robótica en Ibiza demuestra la madurez alcanzada por el hospital en muy poco tiempo», señalan fuentes médicas de esta clínica de Ibiza.
Este hito ha consolidado al Grupo Policlínica como centro de vanguardia en cirugía robótica dentro del ámbito balear y, a nivel nacional, lo ha situado como uno de los pioneros en el entorno de la medicina privada.
Ventajas para el paciente y proyección futura con el sistema Da Vinci
Las ventajas del sistema Da Vinci están ampliamente documentadas:
- Incisiones más pequeñas.
- Menor sangrado.
- Menos dolor postoperatorio.
- Recuperación más rápida. En Ibiza, donde muchos pacientes buscan reincorporarse pronto a su actividad laboral o turística, este diferencial es especialmente relevante.
Técnicas quirúrgicas avanzadas sin salir de la isla
La implantación del robot también ha supuesto una mejora asistencial para los residentes de la isla, que ya no necesitan desplazarse a Palma o Barcelona para acceder a técnicas quirúrgicas avanzadas. «La llegada del Da Vinci ha supuesto una revolución silenciosa: ha cambiado la forma de operar y la experiencia del paciente», afirman desde el hospital.
Lo que viene: implantación de la cirugía robótica cardíaca en Ibiza
El siguiente paso ya está definido. «Estamos preparando la implantación de la cirugía robótica cardíaca», adelanta el doctor Francisco Vilás, CEO del Grupo Policlínica y jefe del Servicio de Cirugía General. «El límite no lo marca la tecnología, sino la preparación de los equipos y la evidencia científica disponible».
En solo dos años, los quirófanos del Grupo Policlínica han pasado de la expectativa a la consolidación. La apuesta por la cirugía robótica en Ibiza demuestra que la innovación médica puede prosperar lejos de los grandes hospitales universitarios, cuando hay visión estratégica y compromiso clínico.
«No se trata de tener un robot para la foto -resume uno de los cirujanos del centro médico-. Se trata de cambiar la manera de operar y ofrecer al paciente la mejor opción posible, aquí, sin necesidad de salir de la isla. Eso es lo que de verdad marca la diferencia».
Dirección y contacto Grupo Policlínica Ibiza
Vía Romana, s/n, 07800 Eivissa, Illes Balears
Más información y citas: 971 30 23 54
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia
- La ruta gastronómica de la Reina Sofía en Ibiza
- Tamara, paciente de Ibiza: «Llevo un mes y medio esperando que Traumatología me saque una púa de cactus que me atraviesa el dedo»
- La Justicia ordena desalojar el supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza
- Desarticulada una macrorred de narcotráfico que introducía droga en Ibiza: 76 detenidos y 71 registros
- Vecinos y comerciantes de es Pratet tras la lluvia: 'Da asco ver mierda por todos lados