El médico David Céspedes lo tiene claro: tienes que hacer 10 sentadillas cada ciertos minutos para mantenerte joven

Mantenerse activo es clave para llevar una vida saludable. El ejercicio físico regular tiene beneficios comprobados para el cuerpo y la mente: mejora la salud cardiovascular, aumenta la fuerza muscular, favorece la circulación sanguínea y previene enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Además, el ejercicio libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que contribuyen al bienestar emocional y reducen el estrés. Sin embargo, muchas personas creen que para mantenerse en forma es necesario realizar intensas rutinas o pasar largas horas en el gimnasio. Pero un reciente estudio ha revelado que incluso una actividad simple y breve puede tener efectos positivos en la salud general.

El doctor David Céspedes ha compartido en redes sociales los sorprendentes resultados de una investigación científica que sugiere que realizar 10 sentadillas cada 45 minutos podría equivaler a dar 10.000 pasos diarios en términos de beneficios para la salud. Según Céspedes, esta práctica regular no solo mejora la fuerza muscular, sino que también tiene un impacto significativo en el cerebro, el metabolismo y la quema de grasa. "Cuando tus músculos se contraen durante un ejercicio como las sentadillas, se liberan compuestos que son cruciales para el buen funcionamiento del cerebro, el metabolismo y la quema de grasa. Un simple paseo no logra los mismos efectos", afirma el doctor.

Además, Céspedes señala que la clave para obtener beneficios está en la consistencia y el ritmo adecuado. "No se trata de hacer las sentadillas de forma rápida o a un ritmo intenso, sino de hacerlo a una velocidad que sea cómoda para ti, y mejorar progresivamente con el tiempo", explica. Este enfoque gradual es crucial tanto para las sentadillas como para cualquier otro ejercicio de fuerza, ya que favorece el desarrollo muscular y previene posibles lesiones.

Adaptación al ejercicio y los riesgos de no hacerlo correctamente

Es fundamental recordar que cualquier ejercicio debe adaptarse a las capacidades y necesidades de cada persona. Lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Si bien la rutina de sentadillas puede ser efectiva y accesible, es esencial realizar los movimientos de manera correcta para evitar lesiones. Ignorar las señales del cuerpo, sobrecargar los músculos o no realizar los ejercicios con la técnica adecuada puede tener consecuencias negativas a largo plazo, como problemas articulares o musculares.

Además, quienes padecen afecciones específicas, como problemas de rodillas o espalda, deben consultar siempre a un profesional antes de comenzar una nueva rutina de ejercicio.