La verdad sobre la 'barriga cervecera': un mito que tiene más de realidad que de leyenda

En España, la cerveza forma parte de la cultura gastronómica y social. Tomar una caña al salir del trabajo o compartir unas cervezas con amigos en una terraza es un hábito muy extendido. Sin embargo, desde hace años se habla del concepto de 'barriga cervecera', ese aumento de volumen abdominal que muchos asocian con el consumo habitual de esta bebida. Algunos lo consideran un mito, otros una consecuencia inevitable. Lo cierto es que, según explican los expertos, hay razones biológicas que respaldan la relación entre el consumo de cerveza, el alcohol y la acumulación de grasa.

La divulgadora científica conocida en TikTok como @celula.bio ha explicado qué hay de cierto en este tema. Según detalla, la cerveza no solo contiene alcohol, sino también maltosa, un tipo de azúcar que se forma al fermentar la cebada. Aunque no tiene el sabor dulce del azúcar de mesa, la maltosa también es un carbohidrato y, por tanto, aporta energía rápida al organismo. "Si no la gastas, tu cuerpo la guarda, normalmente en forma de grasa", explica la especialista.

Además, el alcohol complica aún más la situación. Cuando bebemos, el cuerpo prioriza la metabolización del alcohol por encima de cualquier otro proceso, lo que significa que deja de quemar grasa durante ese tiempo. "El cuerpo se centra en eliminar el alcohol y todo lo que comemos mientras tanto se almacena más fácilmente como grasa", señala @celula.bio. Este mecanismo, combinado con los clásicos acompañamientos de la cerveza —patatas, aceitunas o embutidos—, contribuye a un exceso calórico que, con el tiempo, se traduce en un aumento de peso.

¿Por qué la grasa tiende a acumularse en el abdomen?

El divulgador explica que, especialmente en los hombres, la testosterona favorece la acumulación de grasa en la zona abdominal, lo que promueve la aparición de grasa visceral, aquella que no se queda bajo la piel, sino que rodea órganos como el hígado, el corazón o el páncreas. Esta grasa visceral es la más peligrosa, ya que está directamente relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Así, entre el alcohol, la maltosa, el picoteo y el sedentarismo, la llamada 'barriga cervecera' deja de ser un mito para convertirse en una consecuencia real de los hábitos poco saludables. La conclusión de @celula.bio es clara: beber con moderación, cuidar la alimentación y mantenerse activo son las claves para disfrutar de una cerveza sin que se convierta en un problema para la salud.