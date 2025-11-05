Tres preguntas para reflexionar sobre nuestra relación con el alcohol: "Si suman 4 puntos tienes un problema"

El consumo de alcohol sigue siendo uno de los hábitos más extendidos en España. A pesar de las campañas de concienciación sobre sus riesgos, más del 90% de la población adulta ha consumido alcohol alguna vez y cerca de la mitad lo hace de forma semanal, según datos del Ministerio de Sanidad. En un país donde el vino, la cerveza o los licores forman parte de la vida social y cultural, diferenciar entre un consumo esporádico y uno problemático no siempre resulta sencillo.

Los expertos alertan de que el alcohol es una de las principales causas evitables de enfermedad y mortalidad, y que incluso un consumo moderado puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo. En este contexto, el anestesista y divulgador científico David Callejo ha lanzado en sus redes sociales tres preguntas sencillas para ayudar a las personas a reflexionar sobre su relación con el alcohol y detectar posibles señales de riesgo.

"La cantidad sana de alcohol es cero"

Callejo comienza recordando una idea fundamental: "La cantidad sana de alcohol es cero". No obstante, admite que "hay que ser realistas, el alcohol forma parte de nuestra cultura". Por eso, propone hablar no tanto de consumo saludable, sino de consumo de bajo riesgo y consumo de alto riesgo, con el objetivo de que cada persona pueda evaluar dónde se encuentra.

Para ello, plantea tres preguntas que sirven como una pequeña autoevaluación:

1. ¿Con qué frecuencia bebes alcohol?

◦ Nunca: 0 puntos

◦ Una o menos veces al mes: 1 punto

◦ De 2 a 4 veces al mes: 2 puntos

◦ De 2 a 3 veces a la semana: 3 puntos

◦ Cuatro o más veces a la semana: 4 puntos

2. ¿Cuántas bebidas tomas en un día normal de consumo?

◦ 1 o 2: 0 puntos

◦ 3 o 4: 1 punto

◦ 5 o 6: 2 puntos

◦ 7, 8 o 9: 3 puntos

◦ 10 o más: 4 puntos

3. ¿Con qué frecuencia tomas seis o más bebidas en una sola ocasión?

◦ Nunca: 0 puntos

◦ Menos de una vez al mes: 1 punto

◦ Mensualmente: 2 puntos

◦ Semanalmente: 3 puntos

◦ A diario o casi a diario: 4 puntos

Callejo explica que, al sumar los puntos de las tres preguntas, una puntuación de cuatro o más puede indicar un consumo problemático de alcohol. En esos casos, recomienda reflexionar sobre los hábitos de bebida y considerar la posibilidad de consultar con un profesional de la salud.

Pedir ayuda no es debilidad, es valentía

El anestesista insiste en la importancia de no banalizar el consumo de alcohol ni dejar pasar las señales de alerta. "Puede parecer exagerado, pero pedir ayuda no es una debilidad, es valentía", afirma. Y añade que muchas familias "acaban destrozadas por no hacerlo a tiempo".

Con su mensaje,Callejo busca normalizar la conversación sobre el alcohol y fomentar una mirada más responsable hacia un hábito que, aunque socialmente aceptado, sigue teniendo un impacto profundo en la salud física, mental y social de quienes lo consumen en exceso.