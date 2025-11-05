¿Por qué huele tan mal el aliento por las mañanas? Los expertos tienen la respuesta

Mantener una buena higiene bucal es fundamental no solo para conservar dientes y encías saludables, sino también para prevenir problemas como el mal aliento, las caries y las enfermedades periodontales. Una rutina adecuada de cuidado dental incluye cepillado, uso de hilo dental y, en algunos casos, enjuagues especiales, lo que ayuda a reducir la acumulación de placa y bacterias en la boca.

El cuidado de la boca no solo influye en la salud oral, sino también en el bienestar general. Diversos estudios han demostrado que una higiene bucal deficiente puede contribuir a problemas digestivos e incluso afectar la salud cardiovascular. Por eso, expertos en Odontología insisten en la importancia de adoptar hábitos diarios que mantengan la boca limpia y fresca, especialmente durante la noche, cuando disminuye la producción de saliva y las bacterias tienen mayor facilidad para proliferar.

El dentista Roberto Hermida explica uno de los motivos más comunes del mal aliento matutino: "¿Por qué huele tan mal el aliento por las mañanas? El motivo principal es por las bacterias. Entonces, toda cosa que provoque que haya un aumento de bacterias significará que haya un aumento de mal olor. Es por eso que por la noche, cuando disminuye nuestra saliva, nuestras bacterias se multiplican y entonces va a provocar ese olor tan característico de las mañanas".

Hermida señala que otros factores pueden intensificar este problema. "Si a eso se suma que nos hemos cepillado mal los dientes por la noche, tenemos enfermedad de encías, la lengua no nos la lavamos nunca, pues ya la liamos. Si a esto se juntan malos hábitos como el tabaco, alcohol o ciertos alimentos… ya tenemos el combo completo", advierte.

Para prevenirlo, el especialista insiste en la importancia del lavado bucal nocturno: "Por eso es muy importante el lavado de boca, sobre todo por las noches, porque eso va a hacer que huela un poco menos". Además, mantener una rutina constante de limpieza dental y visitar al dentista regularmente puede ayudar a controlar la proliferación bacteriana y mantener un aliento más fresco durante todo el día.