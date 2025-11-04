Futurlife se apoya en la ciencia y explica quién no debe tomar ashwagandha

La Ashwagandha, una planta milenaria de la medicina ayurveda, se ha convertido en uno de los suplementos más populares del momento. Promete reducir el estrés, mejorar el sueño, aumentar la energía e incluso potenciar el rendimiento físico. Pero, como advierte el equipo de nutrición de Futurlife, "aunque hay evidencias de sus beneficios, no es una sustancia para todo el mundo".

En los últimos meses, esta planta —también conocida como Withania somnifera— ha ganado protagonismo en redes sociales y en el mundo del bienestar. "Está siendo un boom y no paráis de preguntarnos sobre ella", aseguran desde Futurlife. Ante la avalancha de dudas, el equipo ha querido analizar qué dice realmente la ciencia sobre sus efectos.

Qué beneficios tiene

De acuerdo con la revisión que comparte Futurlife, existen diversos ensayos clínicos y metaanálisis que apuntan a una reducción modesta del estrés, la ansiedad y los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Otro de los efectos más comentados es su impacto positivo en la calidad del sueño. Varios estudios indican que puede ayudar a conciliarlo más fácilmente y a mejorar el descanso en personas con insomnio leve. Asimismo, algunos ensayos sugieren que favorece la función cognitiva, mejorando de forma discreta la memoria, la atención y reduciendo la fatiga mental en adultos.

Asimismo, según Futurlife hay evidencias que relacionan su consumo con un aumento del rendimiento físico, una mejor capacidad aeróbica (VO₂max), mayor fuerza y una recuperación más rápida tras el ejercicio. Además, algunas investigaciones le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cardioprotectoras.

Precauciones y posibles riesgos

Sin embargo, desde Futurlife subrayan que el entusiasmo debe ir acompañado de prudencia. "Suena a chollazo —ironizan—: todos a tomarla porque estamos estresados, dormimos mal y tenemos niebla mental. Pero hay que tener cuidado, porque no siempre es recomendable".

Aunque la Ashwagandha se considera segura en dosis de entre 300 y 600 miligramos diarios, la evidencia científica disponible sobre su consumo a largo plazo es limitada. En cantidades más altas o durante periodos prolongados, no hay suficientes estudios que garanticen su seguridad, por lo que los expertos recomiendan precaución.

Futurlife recuerda que existen cinco grupos de población en los que no se aconseja tomarla: personas con problemas hepáticos, con alteraciones de la tiroides, con historial de trastornos endocrinos o enfermedades autoinmunes, además de mujeres embarazadas y niños. En estos casos, su uso puede tener efectos adversos o interferir con otros tratamientos médicos.

La popularidad de la Ashwagandha se enmarca en una tendencia más amplia hacia los llamados adaptógenos, sustancias naturales que ayudan al organismo a adaptarse al estrés físico o mental. Sin embargo, los expertos recuerdan que estos productos no sustituyen un estilo de vida saludable ni deben considerarse una solución milagrosa.