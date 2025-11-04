Sí, que tus dedos se vuelvan blancos y luego rojos en invierno tiene explicación

Con la bajada de las temperaturas, comienzan a aparecer los primeros casos del síndrome de Raynaud, una alteración vascular que afecta principalmente a los dedos de las manos y de los pies. Aunque muchas personas lo desconocen, este trastorno es relativamente frecuente en épocas de frío y puede confundirse con una simple reacción normal al clima. Sin embargo, detrás de ese cambio de color en los dedos puede haber una respuesta excesiva del organismo que conviene no ignorar.

El médico de familia Víctor, a través de sus redes sociales, ha querido llamar la atención sobre esta afección que "empieza a manifestarse cada año con el inicio del invierno". En su mensaje explica que el síndrome de Raynaud se caracteriza por un cambio de color en los dedos, "que pasan de blancos a azulados y finalmente rojos". Esto sucede porque los vasos sanguíneos se contraen de forma exagerada ante el frío o el estrés, dificultando momentáneamente la circulación.

Dos tipos de Raynaud: primario y secundario

El doctor subraya la importancia de diferenciar entre dos tipos de Raynaud. Por un lado, el Raynaud primario, que es el más común y suele tener un curso benigno sin estar asociado a otras enfermedades. Por otro, el Raynaud secundario, que puede ser un síntoma de patologías reumatológicas más serias, como el lupus o la esclerosis sistémica. En estos casos, la consulta médica es fundamental para detectar a tiempo cualquier complicación.

Además del cambio de color, las personas que lo padecen pueden experimentar entumecimiento, hormigueo o dolor en los dedos durante los episodios, que suelen durar desde unos minutos hasta más de una hora. Aunque no siempre requiere tratamiento farmacológico, mantener ciertas medidas preventivas puede reducir notablemente las crisis.

Consejos para prevenir los síntomas

El médico de familia ofrece una serie de recomendaciones sencillas para prevenir o reducir la aparición del síndrome de Raynaud:

Protegerse del frío. Usar guantes, vestirse por capas y evitar los cambios bruscos de temperatura son claves para mantener la circulación estable.

No fumar . La nicotina provoca vasoconstricción, lo que puede agravar los síntomas.

Reducir el estrés. Practicar técnicas de relajación o respiración ayuda a prevenir los espasmos vasculares desencadenados por la tensión emocional.

Evitar fármacos que estrechen los vasos sanguíneos. Algunos medicamentos, como los descongestionantes nasales o ciertos betabloqueantes, pueden empeorar los episodios.

El doctor Víctor recuerda que, si los episodios son frecuentes o se acompañan de dolor intenso, heridas o cambios persistentes en la piel, es necesario acudir a un especialista.