"Espera media hora para lavarte los dientes": la advertencia de un experto para no dañar tu esmalte
Aunque parezca saludable, cepillarse justo después de comer puede ser contraproducente para los dientes
Cuidar la salud bucodental es mucho más que tener una sonrisa blanca y estética. Mantener los dientes y encías en buen estado es clave para prevenir problemas como caries, gingivitis y enfermedades periodontales, que a largo plazo pueden afectar incluso la salud general. Los hábitos diarios, como cepillarse los dientes, usar hilo dental y mantener una alimentación equilibrada, son esenciales, pero también lo es conocer el momento adecuado para realizarlos.
El enfermero Jorge Ángel señala un detalle que muchas personas desconocen: el momento justo para cepillarse los dientes después de comer."“Mucha gente cree que cepillarse inmediatamente después de cada comida es lo mejor, pero no es así. El pH de nuestra boca, que normalmente es neutro, se vuelve ácido tras la ingesta de alimentos. Este ácido puede debilitar el esmalte dental. La saliva tarda entre 20 y 30 minutos en neutralizarlo. Si nos cepillamos antes de ese tiempo, podemos dañar el esmalte", explica Ángel, y así también favorecer la aparición de caries.
Por ello, los expertos recomiendan esperar media hora antes de cepillarse, para permitir que la saliva haga su trabajo y proteger así los dientes de la erosión ácida. Además, mantener otros hábitos saludables, como reducir el consumo de azúcares y refrescos, ayuda a prevenir la acumulación de bacterias y problemas dentales a largo plazo.
La prevención es clave, pero no sustituye la atención profesional. Los especialistas en Odontología recuerdan que es fundamental acudir periódicamente a revisiones dentales y seguir sus indicaciones para mantener una boca sana. La combinación de buenos hábitos diarios y el seguimiento profesional garantiza una sonrisa saludable y evita complicaciones que pueden requerir tratamientos costosos o invasivos.
