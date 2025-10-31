¿Te despiertas antes de que suena la alarma? Tiene explicación y es mejor de lo que creías
Una especialista en Neurofisiología Clínica asegura que la explicación está en el equilibrio del ritmo circadiano
Dormir bien es mucho más que cerrar los ojos durante unas horas. Es un proceso biológico fundamental que permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, procesar información y prepararse para un nuevo día. Sin embargo, en una sociedad acelerada y conectada las 24 horas, mantener una buena higiene del sueño se ha vuelto un desafío. El insomnio, los horarios irregulares y la exposición constante a pantallas alteran nuestros ritmos naturales, provocando cansancio, irritabilidad y dificultades para concentrarse.
Establecer rutinas estables, acostarse y levantarse a la misma hora y respetar las señales del cuerpo puede marcar una gran diferencia. Cuando el descanso se vuelve predecible, el cerebro aprende el patrón y se ajusta a él, favoreciendo un despertar más natural y menos abrupto. Así lo explica la médico residente en Neurofisiología Clínica Andrea Paredes, quien detalla un fenómeno que muchos han experimentado sin saber su origen.
"¿Te has levantado justo antes de que suene la alarma? Te felicito. Eso significa que llevas horarios regulares de sueño. Tu cerebro aprende ese patrón y predice exactamente cuándo levantarse. Antes de levantarte tu cuerpo empieza a activarse solo: aumenta el cortisol, aumenta la temperatura corporal… es como despertarte con delicadeza", explica Paredes. "Por eso, aunque tu alarma suene, tu cuerpo ya estaba preparado. Y no, esto no es magia: se llama ritmo circadiano".
El ritmo circadiano es el reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño y vigilia, así como otras funciones del organismo, como la temperatura corporal, la liberación de hormonas o el metabolismo. Este sistema se sincroniza principalmente con la luz natural y las rutinas diarias, ayudando al cuerpo a saber cuándo debe descansar y cuándo activarse.
Mantener un ritmo circadiano equilibrado es fundamental para la salud física y mental: mejora la calidad del sueño, favorece la concentración y el estado de ánimo, y reduce el riesgo de trastornos como el insomnio o la fatiga crónica.
