"¿Las lágrimas artificiales baratas son malas para los ojos?": un especialista lo tiene claro

Cuidar la vista se ha convertido en una prioridad en nuestra vida cotidiana, especialmente en un contexto de exposición constante a pantallas, luz artificial y factores ambientales que afectan la salud ocular. La sequedad, la irritación y el enrojecimiento son problemas cada vez más frecuentes, y aunque parecen molestias menores, pueden afectar la calidad de vida si no se tratan correctamente. Mantener los ojos hidratados es clave para prevenir estas molestias y proteger la superficie ocular frente a agentes externos.

Las lágrimas artificiales se han convertido en uno de los productos más utilizados para aliviar la sequedad ocular y mantener la hidratación. Sin embargo, existen múltiples marcas y fórmulas, lo que puede generar dudas sobre cuál es la más adecuada. El doctor Vicente Miralles, especialista en Oftalmología, advierte que no todas las lágrimas son iguales y que, a la hora de elegirlas, es importante fijarse en ciertos componentes. "¿Las lágrimas baratas son malas para los ojos? No tienen por qué ser malas, pero las dos cosas en las que te tienes que fijar sí o sí al comprarlas son: que tengan ácido hialurónico y que no tengan conservantes", explica Miralles.

El especialista destaca el valor del ácido hialurónico como componente fundamental. "El ácido hialurónico es muy bueno porque es una molécula que puede retener grandes cantidades de agua y nos da una hidratación natural y duradera a los ojos", señala. Por otro lado, alerta sobre los conservantes que se encuentran en algunas lágrimas artificiales, como el cloruro de benzalconio, que "si te pones muchas lágrimas, puede acabar irritándote los ojos".

¿Hay alternativas?

Miralles también puntualiza que la ausencia de ácido hialurónico no convierte a unas lágrimas en menos efectivas. "Algunas contienen trehalosa, un potente antioxidante que protege las células de la superficie ocular y también alivia los síntomas del ojo seco", aclara, subrayando que existen distintas fórmulas que pueden adaptarse a las necesidades de cada paciente.

En definitiva, la clave para mantener la salud ocular pasa por informarse y tomar decisiones basadas en criterios médicos. Hay que hacer caso a los especialistas y no automedicarse, porque cada ojo es distinto y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Elegir lágrimas artificiales con los componentes adecuados y siguiendo la recomendación de profesionales puede marcar la diferencia entre un alivio temporal y un cuidado efectivo a largo plazo.