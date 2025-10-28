El insomnio y su relación con el ibuprofeno: la advertencia de una médica que muchos desconocen

El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes en la población adulta. Se estima que hasta un 30% de las personas experimenta dificultades para conciliar o mantener el sueño de forma habitual. Las causas son variadas: el estrés, los cambios de horario, los problemas de salud o, incluso, el consumo de ciertos medicamentos pueden alterar el descanso nocturno.

Aunque muchas veces los tratamientos farmacológicos ayudan a aliviar dolores o molestias, algunos pueden tener efectos secundarios que interfieren con el sueño. Entre ellos se encuentran determinados analgésicos y antiinflamatorios, cuyo uso extendido suele hacer que pasen inadvertidos como posibles desencadenantes de insomnio.

En este contexto, la médica y divulgadora Isabel Viña explica por qué un fármaco tan común como el ibuprofeno puede provocar dificultades para dormir. "El ibuprofeno, al igual que otros fármacos antiinflamatorios, puede producir insomnio. Y es que entre los mecanismos de acción de estos medicamentos está la disminución de la prostaglandina D2. Esta molécula es fundamental, entre otras cosas, para la regulación de los ciclos de sueño y vigilia", señala Viña. "Por tanto, cuando el ibuprofeno disminuye exageradamente esta molécula, se afectan esas fluctuaciones que tienen que haber en las sustancias que nos permiten dormir, y aparece el insomnio o la dificultad para mantener el sueño".

Los especialistas recuerdan que, aunque el ibuprofeno y otros antiinflamatorios se venden sin receta, no deben utilizarse de manera prolongada ni sin supervisión médica. Ante la aparición de insomnio u otros efectos secundarios es importante consultar con un profesional de la salud, quien podrá ajustar la medicación o indicar alternativas más seguras. Automedicarse, incluso con fármacos de uso común, puede alterar funciones tan esenciales como el descanso.