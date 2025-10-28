¿A qué huelen tus pedos? Una farmacéutica asegura que estos gases revelan pistas sobre tu salud digestiva

En los últimos años, la salud intestinal ha ganado protagonismo en la conversación sobre el bienestar general. Más allá de la alimentación o los hábitos diarios, ciertos signos del cuerpo pueden ofrecer información valiosa sobre cómo funciona nuestro sistema digestivo. En esta línea, la farmacéutica Elena ha planteado una curiosa pero reveladora pregunta: "¿A qué te huelen tus pedos?", destacando que el olor de los gases puede ser un indicador de distintos desequilibrios en el aparato digestivo.

Según explica, cuando los gases no tienen olor pero van acompañados de estreñimiento, heces flotantes y sensación de hinchazón tras consumir vegetales, podría tratarse de un exceso de gas metano. En cambio, si el olor es similar al de los huevos podridos y se presenta diarrea o malestar, puede haber un exceso de sulfuro de hidrógeno.

Asimismo, un olor desagradable acompañado de heces mal formadas, que empeora al comer vegetales, podría deberse a un exceso de hidrógeno. Si el mal olor se asocia con heces blandas, manchas y malas digestiones, la especialista sugiere la posibilidad de una putrefacción intestinal. Por último, si la persona experimenta hinchazón intensa, antojos de dulce, picor o cansancio, podría tratarse de una proliferación de hongos intestinales.

Elena recuerda que estos síntomas no sustituyen una evaluación médica, pero sí pueden servir como señales de alerta para prestar atención a la salud digestiva y consultar con un profesional.